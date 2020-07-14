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Распространение нового коронавируса
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В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 600 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 600 тысяч, выздоровели свыше 300 тысяч ранее заразившихся, сообщает... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:57
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алжир (республика), гана, юар, в мире

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 600 тысяч

16:57 14.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 600 тысяч, выздоровели свыше 300 тысяч ранее заразившихся, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, за все время коронавирусом на Африканском континенте заразились 609 888 человек, после заражения выздоровели более 305 тысяч человек. Сообщается, что в Африке скончались 13 474 пациента с подтвержденным COVID-19.
Наибольшее количество случаев заражения выявили в ЮАР (287 796), Египте (83 001), Нигерии (33 153) и Гане (24 988). Больше всего летальных исходов зафиксировали в ЮАР (4172), Египте (3935) и Алжире (1018).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)ГанаЮАРВ мире
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