Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574344918.html
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:50
уголовное дело сергея фургала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574328415_0:320:2988:2001_1400x0_80_0_0_c28424c4bf00b6ee9b8bed1fe733809b.jpg
https://ria.ru/20200711/1574176232.html
https://ria.ru/20200713/1574242137.html
https://ria.ru/20200710/1574167676.html
Мы прекрасно знаем как проводят эти следственные действия, прекрасно помним как в СИЗО погиб адвокат Магнитский.....Пескова и его детей кстати в список Магнитского не мешало бы внести за этот вздор
465
Злодеи любят обвинять остальных людей во всевозможных грехах... как говорится, вор громче всех кричит "держи вора"
434
116
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574328415_0:320:2988:2001_1400x0_80_0_0_c28424c4bf00b6ee9b8bed1fe733809b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574328415_129:0:2860:2048_1400x0_80_0_0_c3da51b4bf4d878a52a143cc89af10e5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574328415_470:0:2518:2048_1400x0_80_0_0_217ae64c1e05db44040c3d24b8ea2ed1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

16:50 14.07.2020
386492
© REUTERS / Aleksandr Kolbin .Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
© REUTERS / Aleksandr Kolbin .
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее главу региона обвинили в организации убийств в 2004-2005 годах, митинги в его поддержку продолжаются третий день. Представитель Кремля не исключил, что в регионе возможен всплеск заболеваемости коронавирусом из-за массовых мероприятий.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
11 июля, 08:00
Кому выгоден арест Сергея Фургала

"Понимаем эмоциональный посыл"

Песков отметил, что в Кремле понимают эмоциональный посыл жителей региона, так как произошла нестандартная и резонансная ситуация. Тем не менее, он призвал обратить внимание, что обвинения очень серьезные и нужно следить за ходом следствия.
Пресс-секретарь президента заявил, что пока президент не принял решения, будет ли назначать временно исполняющего обязанности главы региона. Песков добавил, что если это произойдет, Владимир Путин учтет все нюансы.

Реакция Жириновского

Сергей Фургал состоит в ЛДПР. Ранее глава партии Владимир Жириновский заявил, что не будет исключать чиновника, и встал на его защиту. На фоне задержания Фургала Жириновский призвал федеральные власти перейти на двухпартийную систему, и заявил, что сейчас "везде господствует "Единая Россия".
"Почему в Хабаровске конфликт? От другой партии", - отметил он.
Он подчеркнул, что 11 июля, когда жители Хабаровска вышли и прошлись по центральным улицам города, теперь станет праздником для партии.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
13 июля, 08:00
Особенности национального несанкционированного протеста

Дело Фургала

Фургала задержали на прошлой неделе: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении.
Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
10 июля, 13:47
Адвокат заявил, что в деле Фургала нет политики
208207629515
Обсудить 116
Уголовное дело Сергея Фургала
Популярные комментарии
Мы прекрасно знаем как проводят эти следственные действия, прекрасно помним как в СИЗО погиб адвокат Магнитский.....Пескова и его детей кстати в список Магнитского не мешало бы внести за этот вздор
14 июля, 17:27
Вася Корчагин
3016104153
Злодеи любят обвинять остальных людей во всевозможных грехах... как говорится, вор громче всех кричит "держи вора"
14 июля, 17:10
Арчибальд Карлович
3086232113
Рекомендуем
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Лес
Потерявшегося в лесу в Ленинградской области восьмилетнего мальчика нашли
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин
Путин может запросить при необходимости документы по делу Сафронова
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Пожар
В Долгопрудном ликвидировали пожар на обувном складе
Валерий Цепкало
ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Павильон Роскосмоса
Роскосмос форсирует работы по созданию "водородной" ракеты "Ангара-А5В"
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
В России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости
Виды Гонконга
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
Лента новостейМолния