https://ria.ru/20200714/1574344190.html
Столтенберг посетит Испанию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15-16 июля посетит Испанию, где встретится с королем Филиппом VI и главой МИД, а также примет участие в памятной... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:40
2020-07-14T16:40
лиоу тионг лай
нато
мадрид (город)
йенс столтенберг
испания
в мире
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мадрид (город)
испания
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лиоу тионг лай, нато, мадрид (город), йенс столтенберг, испания, в мире