Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574344190.html
Столтенберг посетит Испанию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15-16 июля посетит Испанию, где встретится с королем Филиппом VI и главой МИД, а также примет участие в памятной... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:40
лиоу тионг лай
нато
мадрид (город)
йенс столтенберг
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c5dac96808464f8d7ec2eef1473e08ba.jpg
https://ria.ru/20200623/1573376137.html
мадрид (город)
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c5dac96808464f8d7ec2eef1473e08ba.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_291:0:3022:2048_1400x0_80_0_0_f53823bdf17fec76d6752d146f74ec78.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_632:0:2680:2048_1400x0_80_0_0_e2046a91832b87c41ca78a1c3bbd21fd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лиоу тионг лай, нато, мадрид (город), йенс столтенберг, испания, в мире

Столтенберг посетит Испанию

16:40 14.07.2020
41
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15-16 июля посетит Испанию, где встретится с королем Филиппом VI и главой МИД, а также примет участие в памятной церемонии по жертвам пандемии коронавируса, говорится в распространенном заявлении альянса.
"Генеральный секретарь в среду и четверг, 15-16 июля, посетит Мадрид. 16 июля он примет участие в памятной церемонии по жертвам пандемии коронавируса с участием короля. Позже Столтенберг и глава МИД королевства Аранча Гонсалес Лая проведут встречу", - указывается в документе.
Мюнхенская конференция по безопасности
23 июня, 16:55
Столтенберг считает, что Brexit сделает НАТО еще важнее
000000
Обсудить 0
Лиоу Тионг ЛайНАТОМадрид (город)Йенс СтолтенбергИспанияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Племянница Трампа утверждает в книге, что он не верил в свою кандидатуру
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D
Истребители ВВС Франции пролетели над Таллином в День взятия Бастилии
Медицинские маски
В Англии будут штрафовать за отсутствие масок
Испания
Правительство Испании поддержало введение карантина в части Каталонии
Избирательный участок в Минске
Штаб Бабарико призвал избирателей не игнорировать выборы в Белоруссии
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Боррель заявил, что готов сделать все возможное для сохранения СВПД
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
В ОДКБ призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня на границе
Армянский военнослужащий
Ереван заявил об ударе по селу Берд азербайджанскими беспилотниками
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
В ЕС осудили отказ в регистрации кандидатов в президенты Белоруссии
Вид на Тбилиси, Грузия
Правительство Грузии получило право вводить ограничения без режима ЧП
Минск
Белорусы вправе участвовать в мирных акциях, заявили в штабе Бабарико
Марс во время восхода солнца
Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу отложили из-за плохой погоды
Армянские военные
Армения обратилась к ОДКБ из-за эскалации на границе с Азербайджаном
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 18 983
Ситуация в зоне карабахского конфликта
В Баку заявили об уничтожении пункта управления армянского дивизиона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Лента новостейМолния