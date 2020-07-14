В Китае оценили ход расшифровки генома коронавируса

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сделаны существенные сдвиги в расшифровке генома нового Сделаны существенные сдвиги в расшифровке генома нового коронавируса COVID-19 Китай прилагает усилия для обеспечения региональной и мировой безопасности, есть конкретные примеры такого сотрудничества, заявил заведующий международным отделом ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао.

Во вторник состоялся международный круглый стол с участием председателя " Единой России " Дмитрия Медведева и руководства парламентских партий разных стран, посвящённый вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии коронавируса. Мероприятие прошло в формате видеосвязи.

"Сейчас уже сделаны серьезные сдвиги в сторону расшифровки генома вируса. И мы работаем на благо в том числе и других стран для того, чтобы обеспечить региональную и мировую безопасность. Есть конкретные примеры такого сотрудничества", - заявил Сун Тао в ходе встречи.

Он отметил, что многие политические партии мира откликнулись на вызов пандемии и предложили свои инициативы для того, чтобы в этот период упрочить международное сотрудничество.

"Конечно, это неожиданное событие ударило и застало нас в какой-то степени врасплох, но наш председатель Си Цзиньпин и центральный комитет (партии - ред.) приняли все необходимые меры для того, чтобы оперативно отреагировать на ситуацию", - заявил представитель компартии, отметив, что власти КНР "смогли контролировать ситуацию как в санитарно-эпидемиологическом, так и в других аспектах".

"Мы являемся прозрачными и ответственными, сообщаем необходимую информацию Всемирной организации здравоохранения и информируем их по всем аспектам развития эпидемии", - добавил он.

Представитель КПК также обратил внимание на важность тесного сотрудничества мирового сообщества в борьбе с пандемией, поскольку каждая страна по отдельности не сможет одержать победу.

"И сейчас нужно отказаться от менталитета холодной войны или от попыток перетянуть одеяло на свою сторону, потому что только вместе мы сможем решить эту проблему. Политические партии должны прийти к консенсусу - как бы тяжело это ни было - по международным вопросам. Нужно сплотить ряды при борьбе с вирусом. Международный фронт против коронавируса позволит и сэкономить средства, и спасти людей", - подчеркнул Сун Тао.

Он полагает, что важно сейчас сплотиться вокруг ООН на основе международного права, чтобы решать эти проблемы. "Мы должны отбросить расовую дискриминацию, идеологические моменты, которые обострились в рамках эпидемии. Тем не менее, необходимо применять определенный протекционизм, и политические партии должны быть активными игроками этого процесса", - добавил представитель компартии Китая.