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Распространение нового коронавируса
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В Китае оценили ход расшифровки генома коронавируса
Сделаны существенные сдвиги в расшифровке генома нового коронавируса COVID-19, Китай прилагает усилия для обеспечения региональной и мировой безопасности, есть... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
си цзиньпин
единая россия
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в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, си цзиньпин, единая россия, китай, оон, в мире

В Китае оценили ход расшифровки генома коронавируса

16:08 14.07.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сделаны существенные сдвиги в расшифровке генома нового коронавируса COVID-19, Китай прилагает усилия для обеспечения региональной и мировой безопасности, есть конкретные примеры такого сотрудничества, заявил заведующий международным отделом ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао.
Во вторник состоялся международный круглый стол с участием председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и руководства парламентских партий разных стран, посвящённый вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии коронавируса. Мероприятие прошло в формате видеосвязи.
"Сейчас уже сделаны серьезные сдвиги в сторону расшифровки генома вируса. И мы работаем на благо в том числе и других стран для того, чтобы обеспечить региональную и мировую безопасность. Есть конкретные примеры такого сотрудничества", - заявил Сун Тао в ходе встречи.
Он отметил, что многие политические партии мира откликнулись на вызов пандемии и предложили свои инициативы для того, чтобы в этот период упрочить международное сотрудничество.
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"Конечно, это неожиданное событие ударило и застало нас в какой-то степени врасплох, но наш председатель Си Цзиньпин и центральный комитет (партии - ред.) приняли все необходимые меры для того, чтобы оперативно отреагировать на ситуацию", - заявил представитель компартии, отметив, что власти КНР "смогли контролировать ситуацию как в санитарно-эпидемиологическом, так и в других аспектах".
"Мы являемся прозрачными и ответственными, сообщаем необходимую информацию Всемирной организации здравоохранения и информируем их по всем аспектам развития эпидемии", - добавил он.
Представитель КПК также обратил внимание на важность тесного сотрудничества мирового сообщества в борьбе с пандемией, поскольку каждая страна по отдельности не сможет одержать победу.
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"И сейчас нужно отказаться от менталитета холодной войны или от попыток перетянуть одеяло на свою сторону, потому что только вместе мы сможем решить эту проблему. Политические партии должны прийти к консенсусу - как бы тяжело это ни было - по международным вопросам. Нужно сплотить ряды при борьбе с вирусом. Международный фронт против коронавируса позволит и сэкономить средства, и спасти людей", - подчеркнул Сун Тао.
Он полагает, что важно сейчас сплотиться вокруг ООН на основе международного права, чтобы решать эти проблемы. "Мы должны отбросить расовую дискриминацию, идеологические моменты, которые обострились в рамках эпидемии. Тем не менее, необходимо применять определенный протекционизм, и политические партии должны быть активными игроками этого процесса", - добавил представитель компартии Китая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСи ЦзиньпинЕдиная РоссияКитайООНВ мире
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