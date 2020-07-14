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Республика Саха (Якутия)
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Глава Якутии предложил Минтрансу изменить маршрут автодороги "Вилюй"
Глава Якутии предложил Минтрансу РФ изменить маршрут трассы А-331 "Вилюй" Иркутск - Якутия, чтобы охватить более 10 населенных пунктов республики, сообщает... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:08
республика саха (якутия)
евгений дитрих
айсен николаев
братск
иркутская область
иркутск
общество
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353
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евгений дитрих, айсен николаев, братск, иркутская область, иркутск, общество

Глава Якутии предложил Минтрансу изменить маршрут автодороги "Вилюй"

16:08 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАйсен Николаев
Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Глава Якутии предложил Минтрансу РФ изменить маршрут трассы А-331 "Вилюй" Иркутск - Якутия, чтобы охватить более 10 населенных пунктов республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-331 "Вилюй" соединяет Иркутскую область и Якутию, проходит по маршруту: ТулунБратскУсть-КутМирныйЯкутск.
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Глава региона Айсен Николаев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих обсудили на встрече обеспечение транспортной доступности Якутии.
"В частности, обсуждался вопрос об изменении маршрута прохождения федеральной автомобильной дороги А-331. Глава республики предложил рассмотреть "южный" вариант трассировки строительства автомобильной дороги "Вилюй" по маршруту Мирный – Ленск – Витим – Непа – Верхнемарково. "Южный" вариант позволит обеспечить максимальный охват – более 10 населенных пунктов республики", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, Николаев сообщил министру о готовности региональных авиакомпаний войти в дальневосточный авиационный альянс и стать опорными по эксплуатации отечественных машин в ДФО.
Как отметили в кабмине, еще одной важной темой для обсуждения стала реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Якутии, а также проблемные вопросы, в том числе ремонт и реконструкция мостовых переходов.
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Республика Саха (Якутия)Евгений ДитрихАйсен НиколаевБратскИркутская областьИркутскОбщество
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