Глава Якутии предложил Минтрансу изменить маршрут автодороги "Вилюй"

ЯКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Глава Якутии предложил Минтрансу РФ изменить маршрут трассы А-331 "Вилюй" Иркутск - Якутия, чтобы охватить более 10 населенных пунктов республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
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Глава региона Айсен Николаев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих обсудили на встрече обеспечение транспортной доступности Якутии.
"В частности, обсуждался вопрос об изменении маршрута прохождения федеральной автомобильной дороги А-331. Глава республики предложил рассмотреть "южный" вариант трассировки строительства автомобильной дороги "Вилюй" по маршруту Мирный – Ленск – Витим – Непа – Верхнемарково. "Южный" вариант позволит обеспечить максимальный охват – более 10 населенных пунктов республики", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, Николаев сообщил министру о готовности региональных авиакомпаний войти в дальневосточный авиационный альянс и стать опорными по эксплуатации отечественных машин в ДФО.
Как отметили в кабмине, еще одной важной темой для обсуждения стала реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Якутии, а также проблемные вопросы, в том числе ремонт и реконструкция мостовых переходов.