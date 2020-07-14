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Информация о "минировании" аэропорта "Пулково" не подтвердилась
Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании" терминала и самолетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ООО... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:56
пулково (аэропорт)
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ростов-на-дону
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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пулково (аэропорт), краснодар, хабаровск, ростов-на-дону, санкт-петербург, происшествия

Информация о "минировании" аэропорта "Пулково" не подтвердилась

15:56 14.07.2020
309
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании" терминала и самолетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
Ранее сообщалось о якобы минировании воздушных судов и терминала "Пулково". Сотрудники полиции и службы авиационной безопасности начали проверку.
Телефон в дежурной части УВД
Вчера, 14:06
Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей после звонка о минировании
"В связи с поступлением анонимного сообщения о возможном минировании воздушных судов и здания терминала проводились проверки силами полиции и службы авиационной безопасности согласно установленным процедурам. Мероприятия завершены в 14.20. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
Во вторник сообщения о "минировании" также получили аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара и Хабаровска, везде информация не подтвердилась.
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:33
Информация о "минировании" ростовского аэропорта не подтвердилась
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Пулково (аэропорт)КраснодарХабаровскРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургПроисшествия
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