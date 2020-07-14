https://ria.ru/20200714/1574340229.html
Информация о "минировании" аэропорта "Пулково" не подтвердилась
Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании" терминала и самолетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ООО... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:56
2020-07-14T15:56
пулково (аэропорт)
краснодар
хабаровск
ростов-на-дону
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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пулково (аэропорт), краснодар, хабаровск, ростов-на-дону, санкт-петербург, происшествия