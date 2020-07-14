Информация о "минировании" аэропорта "Пулково" не подтвердилась

"В связи с поступлением анонимного сообщения о возможном минировании воздушных судов и здания терминала проводились проверки силами полиции и службы авиационной безопасности согласно установленным процедурам. Мероприятия завершены в 14.20. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.