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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге оценили ситуацию с тестированием на коронавирус
Более 1,5 миллиона человек протестировали на коронавирусную инфекцию в Санкт-Петербурге с начала марта, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:35
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В Петербурге оценили ситуацию с тестированием на коронавирус

15:35 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек протестировали на коронавирусную инфекцию в Санкт-Петербурге с начала марта, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Охват тестированием на COVID-19 в Петербурге в четыре раза больше норматива, сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе заседания рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
"С 1 марта обследовано более 1,5 миллиона человек. Сегодня в городе работает 42 лаборатории, проводящие ПЦР-диагностику", - говорится в сообщении.
В Петербурге в качестве одного из методов лечения используется плазма крови от доноров, переболевших COVID-19. Менее чем за два месяца заготовлено 86,6 литра антиковидной плазмы. Плазма была перелита 84 больным, которые в результате показали положительную динамику, 60 пациентов выписаны из больниц.
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Отмечается, что в северной столице ведется постоянный мониторинг обеспеченности необходимыми лекарствами стационаров, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. В настоящее время они обеспечены препаратами минимум на две недели. Коэффициент распространения инфекции в Петербурге составляет 1,05 при норме не более 1.
Как сообщил губернатор, в петербургских стационарах, предусмотренных для пациентов с коронавирусом, в настоящее время работают 9184 койки. Из них 8333 коек для взрослых и 851 - для детей. Помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают 23 стационара, в их числе 15 перепрофилированных городских и 6 федеральных стационаров.
Беглов напомнил, что в Петербурге с 25 июня возобновлено оказание плановой медицинской помощи в стационарах, за исключением перепрофилированных учреждений, где лечат больных с COVID-19. "Важное условие – не ранее, чем за 7 дней до плановой госпитализации, проводится лабораторное исследование биологического материала пациента на коронавирус", - отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.
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С 25 июня также возобновлены плановая диспансеризация и вакцинация взрослого населения. Снят запрет на оказание плановой медицинской помощи, в том числе стоматологической, в амбулаторных условиях. В поликлиниках организован отдельный прием больных с признаками ОРВИ.
Беглов добавил, что в Петербурге принимаются меры по расширению сети медицинских стационаров, которые можно будет задействовать в кратчайшие сроки в случае осложнения эпидемической обстановки и возможной второй волны пандемии. Так, 9 июля заложен новый корпус Госпиталя ветеранов войн на 302 койки, он будет введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. В Николаевской больнице идет подготовка к развертыванию порядка 300 инфекционных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. В Колпино возводится реконструированный корпус больницы № 33. В случае необходимости он также может быть перепрофилирован для оказания помощи больным с COVID-19.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 281 новый случай заражения коронавиурсом. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 28 142 случая заражения COVID-19. Выздоровели 21 579 человек. Умерли 1657 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр БегловКолпиноСанкт-ПетербургОбщество
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