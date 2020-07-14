Эндокринолог рассказал о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови

"Интересно, что коронавирус показал: привозят людей, которые никогда не болели сахарным диабетом, и у них на два пункта поднимается, как по линейке, уровень сахара. То есть COVID требуется энергия, глюкоза - это самая быстрая и самая усвояемая. Казалось бы, кислород убивает COVID, по нашему представлению, берет глюкозу из сердца, из печени, из мышц, это основное депо глюкозы, и переводит на себя, эту энергетику использует для того, чтобы устраивать эти штормы", - сказал Дедов.