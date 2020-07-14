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Эндокринолог рассказал о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови
Коронавирус нуждается в энергии, которую получает благодаря глюкозе в организме человека, поэтому у заболевших инфекцией можно наблюдать повышение уровня сахара РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:33
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эндокринолог рассказал о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови

15:33 14.07.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Коронавирус нуждается в энергии, которую получает благодаря глюкозе в организме человека, поэтому у заболевших инфекцией можно наблюдать повышение уровня сахара в крови, рассказал глава ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Интересно, что коронавирус показал: привозят людей, которые никогда не болели сахарным диабетом, и у них на два пункта поднимается, как по линейке, уровень сахара. То есть COVID требуется энергия, глюкоза - это самая быстрая и самая усвояемая. Казалось бы, кислород убивает COVID, по нашему представлению, берет глюкозу из сердца, из печени, из мышц, это основное депо глюкозы, и переводит на себя, эту энергетику использует для того, чтобы устраивать эти штормы", - сказал Дедов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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