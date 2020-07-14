Медведев отметил необходимость объединить усилия в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пандемия нового коронавируса уравняла страны, поскольку эта угроза носит универсальный характер, этот вызов должен объединить государства, при этом разница взглядов не должна мешать полноценному сотрудничеству в сфере безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
Во вторник состоялся международный круглый стол с участием Медведева и руководства парламентских партий разных стран, посвящённый вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии COVID-19.
"Эта пандемия уравняла страны - большие и малые, очень сильно пострадавшие и менее пострадавшие, поскольку угроза, действительно, носит универсальный характер", - заявил Медведев, завершая встречу.
Он уточнил, что в каждой из стран очень много своих проблем, подчас нерешаемых годами.
"В то же время очевидно, что этот вызов нас должен объединить. Действительно, у нас есть очень разные взгляды по каким-то отдельным вопросам и мы даже в ходе сегодняшней дискуссии местами полемизировали аккуратно, в духе партийного сотрудничества по отдельным темам. Но эта разница во взглядах не должна мешать выстраиванию полноценного сотрудничества в сфере безопасности в эпоху пандемии нового коронавируса", - уверен лидер ЕР.
Медведев поблагодарил коллег за участие в состоявшейся межпартийной дискуссии; он также рассчитывает, что при необходимости будет возможность провести и другие консультации на партийном уровне, как двусторонние, так и многосторонние. "Поскольку сейчас, что называется, все уровни принятия решений, все средства коммуникации хороши", - добавил он.
В дискуссии, которая прошла по видеосвязи, приняли участие представители Коммунистической партии Китая, Партии трудового народа Кипра (АКЕЛ), блока ХДС/ХСС в парламенте Германии, Либерально-демократической партии Японии, казахстанской партии Nur Otan, Сербской прогрессивной партии, Африканского национального конгресса (ЮАР), Партии справедливости и развития Турции, украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Компартии Вьетнама.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.