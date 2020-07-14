Медведев отметил необходимость объединить усилия в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пандемия нового Дмитрий Медведев. Пандемия нового коронавируса уравняла страны, поскольку эта угроза носит универсальный характер, этот вызов должен объединить государства, при этом разница взглядов не должна мешать полноценному сотрудничеству в сфере безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер " Единой России

Во вторник состоялся международный круглый стол с участием Медведева и руководства парламентских партий разных стран, посвящённый вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии COVID-19.

"Эта пандемия уравняла страны - большие и малые, очень сильно пострадавшие и менее пострадавшие, поскольку угроза, действительно, носит универсальный характер", - заявил Медведев, завершая встречу.

Он уточнил, что в каждой из стран очень много своих проблем, подчас нерешаемых годами.

"В то же время очевидно, что этот вызов нас должен объединить. Действительно, у нас есть очень разные взгляды по каким-то отдельным вопросам и мы даже в ходе сегодняшней дискуссии местами полемизировали аккуратно, в духе партийного сотрудничества по отдельным темам. Но эта разница во взглядах не должна мешать выстраиванию полноценного сотрудничества в сфере безопасности в эпоху пандемии нового коронавируса", - уверен лидер ЕР.

Медведев поблагодарил коллег за участие в состоявшейся межпартийной дискуссии; он также рассчитывает, что при необходимости будет возможность провести и другие консультации на партийном уровне, как двусторонние, так и многосторонние. "Поскольку сейчас, что называется, все уровни принятия решений, все средства коммуникации хороши", - добавил он.

В дискуссии, которая прошла по видеосвязи, приняли участие представители Коммунистической партии Китая , Партии трудового народа Кипра (АКЕЛ), блока ХДС/ХСС в парламенте Германии , Либерально-демократической партии Японии , казахстанской партии Nur Otan, Сербской прогрессивной партии, Африканского национального конгресса ( ЮАР ), Партии справедливости и развития Турции , украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Компартии Вьетнама