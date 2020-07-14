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Челябинская область
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В Челябинске запустят две ключевые транспортные развязки
Две ключевые транспортные развязки, которые позволят улучшить ситуацию на дорогах и открытие которых уже несколько лет ожидают жители, запустят в Челябинске 15... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:25
челябинская область
алексей текслер
челябинск
казахстан
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алексей текслер, челябинск, казахстан, общество

В Челябинске запустят две ключевые транспортные развязки

15:25 14.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июл – РИА Новости. Две ключевые транспортные развязки, которые позволят улучшить ситуацию на дорогах и открытие которых уже несколько лет ожидают жители, запустят в Челябинске 15 июля 2020 года, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.
Губернатор во вторник оценил готовность к запуску двух крупных путепроводов – транспортной развязки на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта, а также моста в районе Коксохимического производства ОАО "ЧМК".
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"Если говорить о путепроводе у Коксохима, то это была традиционная артерия. И пока мост был закрыт полтора года из-за аварийного состояния все испытывали неудобства. Срок завершения работ – 15 июля. Завтра будет запущено автомобильное и автобусное движение. Пока есть проблемы с трамвайным движением. По Троицкой развязке – она долгожданная, проблемная. С завтрашнего дня и этот объект тоже начнет работать", - сказал губернатор журналистам.
На Троицкой развязке на старом путепроводе, который проходит рядом с новым, будет переложен асфальт, и он тоже будет функционировать, сказал губернатор. Люди, по его мнению, заждались данной развязки. "В целом транспортная ситуация с развязкой на улице Труда в Челябинске улучшилась. Я надеюсь, что жители видят эту динамику. В целом объем ремонтных работ на наших дорогах в этом году почти в 2 раза выше, чем в прошлом. Люди это видят, замечают. Конечно, то, что не сделано за 20 лет, быстро сделать невозможно, но мы планомерно эти вопросы будем решать", - отметил Текслер. Он добавил, что те темпы, которые взяли по Челябинску, будут продолжать, дорожная тематика в регионе – одна из самых основных.
По данным пресс-службы правительства региона, возведение путепровода на Троицком тракте – решение давней проблемы загруженности южного въезда в Челябинск. Проект строительства развязки был разработан еще в 2008 году, но только в 2012 начали работы, а уже в 2014 объект заморозили. Объект построен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и готов к вводу, уточняется в сообщении. Движение будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону, что позволит упорядочить транспортные потоки и разгрузить это направление, поясняется в сообщении.
Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев напомнил журналистам, что в 2018 году был срочно закрыт путепровод у Коксохима, и уже в 2019 года запланирован его ремонт. "С ноября прошлого года по июль 2020 года были проведены работы по реконструкции объекта. Условием при вводе в эксплуатацию моста станет ограничение движения грузового автотранспорта в связи с высокими температурами воздуха в регионе", - сказал он. Также, по его словам, данное направление очень важно для жителей города – это основной путь для тех, кто добирается на работу на Челябинский металлургический комбинат, а также в аэропорт. Реконструкция моста обошлась примерно в 180 миллионов рублей, уточнил он.
По словам министра, что касается второй транспортной развязки – на Троицком тракте – то необходимо было связать федеральную дорогу А310, Казахстан и один из выходов из Челябинска, и 15 июля движение здесь будет запущено. "Это очень сложный объект, потому что пришлось начинать с того периода, когда строительство путепровода было остановлено. Затраты на этот объект составили около 280 миллионов рублей", - пояснил он.
По словам руководителя подразделения ООО "Уралсервисгрупп" Игоря Строковского, компания в ноябре 2019 года выиграла конкурс, с тех пор шли работы на объекте (мост в районе цеха Коксохимического производства) и с завтрашнего дня можно будет запускать движение автомобилей и пассажирского транспорта. "Пока не готовы трамвайные пути – через неделю и эти работы завершим. Работа шла непрерывно, остановок не было", - сказал он журналистам.
Как пояснил журналистам замдиректора АО "Южуралмост" Алексей Струговец, компания приступила к работам на транспортной развязке на Троицком тракте в 2018 году. По его словам, объект достаточно сложный, так как встретились все, какие бывают, инженерные коммуникации, а также железная дорога, поэтому "пришлось согласовывать "окна" для монтирования пролетных строений". "Завтра вечером движение будет запущено", - сказал он.
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019
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Челябинская областьАлексей ТекслерЧелябинскКазахстанОбщество
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