Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574337174.html
Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Оппозиционера Алексея Навального вызвали на допрос по делу о клевете, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:24
вадим кобзев
алексей навальный
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_0:0:2281:1284_1400x0_80_0_0_beaa9f28ae8d72861f86081ceec15cd7.jpg
https://ria.ru/20200615/1572970679.html
Сажать надо. Достал уже.
62
Раз назвал стало быть центы в кармане редеют, а кушать хочется, решил дальше отрабатывать.
11
9
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_0:0:2281:1284_1400x0_80_0_0_beaa9f28ae8d72861f86081ceec15cd7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_83:0:2158:1556_1400x0_80_0_0_410e8a2bd5595905d3a51673c72249f8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_343:0:1899:1556_1400x0_80_0_0_d903163c37582588414cd2c156c82d01.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим кобзев, алексей навальный, москва, происшествия

Навального вызвали на допрос по делу о клевете

15:24 14.07.2020
4537
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Оппозиционера Алексея Навального вызвали на допрос по делу о клевете, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.
"Ему вручили повестку с вызовом на допрос", - сказал адвокат, не уточнив других подробностей.
Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете в адрес участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По мнению следствия, оппозиционер нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в Конституцию РФ. Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным.
Франц Клинцевич
15 июня, 21:04
Клинцевич назвал оскорбления Навального в адрес ветерана чудовищными
174312331
Обсудить 9
Вадим КобзевАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Сажать надо. Достал уже.
14 июля, 15:43
ppiligrimwl
42200018
Раз назвал стало быть центы в кармане редеют, а кушать хочется, решил дальше отрабатывать.
14 июля, 15:42
Айрат Сагиндыков
600005
Рекомендуем
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Клишас прокомментировал ситуацию с RT и Sputnik в странах Балтии
Прохожий в Москве
Названы признаки умных людей
Автомобили на пункте пропуска
На границе Украины с Венгрией образовались очереди
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
Губернатор Курской области Роман Старовойт
Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки
Федеральная тюрьма Терре-Хот в штате Индиана
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Люди около Собора Святой Софии в Стамбуле
Турция ответила на критику Евросоюза по собору Святой Софии
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Защита ЕС со стороны США уже не разумеется сама собой, заявила Меркель
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
Медведев поздравил коллектив ВГТРК с 30-летием компании
Челябинск
В Челябинске запустят две ключевые транспортные развязки
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
Ненашев: США теряют из-за пожара десантный корабль за миллиард долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния