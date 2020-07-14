https://ria.ru/20200714/1574337174.html
Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Оппозиционера Алексея Навального вызвали на допрос по делу о клевете, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:24
2020-07-14T15:24
вадим кобзев
алексей навальный
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200615/1572970679.html
piligrimwl
Сажать надо. Достал уже.
62
Айрат Сагиндыков
Раз назвал стало быть центы в кармане редеют, а кушать хочется, решил дальше отрабатывать.
11
9
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим кобзев, алексей навальный, москва, происшествия