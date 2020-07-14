В Закарпатье еще четыре больницы привлекли к работе с больными COVID-19

КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Четыре дополнительные больницы привлекли к работе с больными коронавирусом в Четыре дополнительные больницы привлекли к работе с больными коронавирусом в Закарпатской области , сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Украины по итогам совещания по противодействию распространению коронавируса.

Ранее пресс-служба Закарпатской областной госадминистрации заявила, что больницы второй и третьей волны в области почти на 90% заполнены заболевшими с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Четыре дополнительные больницы привлечены к работе с больными COVID-19 в Закарпатье, чтобы помочь с приемом инфицированных", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить финансирование этих больниц. "Нужно, чтобы было обеспечено финансирование этих больниц из Национальной службы здоровья Украины. Если есть финансирование и обеспечение достаточного количества коек для приема больных, то об этом нужно докладывать не только мне - необходимо об этом рассказать людям на Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает. Власть постоянно должна быть с людьми", - цитирует Зеленского пресс-службы офиса.

На совещании главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил президенту, что на Закарпатье достаточно мест для больных коронавирусом, происходит стабилизация ситуации.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксирован 54 771 случай инфицирования COVID-19, скончались 1412 человек, выздоровели 27 154 человека.