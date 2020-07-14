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В Закарпатье еще четыре больницы привлекли к работе с больными COVID-19
Четыре дополнительные больницы привлекли к работе с больными коронавирусом в Закарпатской области, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Украины по... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:01
виктор ляшко
коронавирус covid-19
владимир зеленский
закарпатская область
украина
в мире
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353
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виктор ляшко, коронавирус covid-19, владимир зеленский, закарпатская область, украина, в мире

В Закарпатье еще четыре больницы привлекли к работе с больными COVID-19

15:01 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Четыре дополнительные больницы привлекли к работе с больными коронавирусом в Закарпатской области, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Украины по итогам совещания по противодействию распространению коронавируса.
Ранее пресс-служба Закарпатской областной госадминистрации заявила, что больницы второй и третьей волны в области почти на 90% заполнены заболевшими с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19.
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"Четыре дополнительные больницы привлечены к работе с больными COVID-19 в Закарпатье, чтобы помочь с приемом инфицированных", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить финансирование этих больниц. "Нужно, чтобы было обеспечено финансирование этих больниц из Национальной службы здоровья Украины. Если есть финансирование и обеспечение достаточного количества коек для приема больных, то об этом нужно докладывать не только мне - необходимо об этом рассказать людям на Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает. Власть постоянно должна быть с людьми", - цитирует Зеленского пресс-службы офиса.
На совещании главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил президенту, что на Закарпатье достаточно мест для больных коронавирусом, происходит стабилизация ситуации.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксирован 54 771 случай инфицирования COVID-19, скончались 1412 человек, выздоровели 27 154 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Виктор ЛяшкоКоронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийЗакарпатская областьУкраинаВ мире
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