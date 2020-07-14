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Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей после звонка о минировании
Около 250 человек во вторник были эвакуированы из здания аэропорта Хабаровска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:00
хабаровск
происшествия
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353
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хабаровск, происшествия

Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей после звонка о минировании

14:06 14.07.2020 (обновлено: 15:00 14.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня
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ХАБАРОВСК, 14 июл – РИА Новости. Около 250 человек во вторник были эвакуированы из здания аэропорта Хабаровска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным, рассказали РИА Новости в авиагавани.
"В 17.23 (10.23 мск) поступило сообщение на электронную почту о "минировании" терминала внутренних авиалиний. Было эвакуировано около 250 человек. На месте работали кинологи. В 19.35 (12.35 мск) дали отбой тревоги", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в аэропорту, три рейса были задержаны.
Во вторник сообщения о "минировании" также получили аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара и Петербурга. Уже известно, что по первым двум информация не подтвердилась.
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:33
Информация о "минировании" ростовского аэропорта не подтвердилась
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