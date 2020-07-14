Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей после звонка о минировании

"В 17.23 (10.23 мск) поступило сообщение на электронную почту о "минировании" терминала внутренних авиалиний. Было эвакуировано около 250 человек. На месте работали кинологи. В 19.35 (12.35 мск) дали отбой тревоги", - сказал собеседник агентства.