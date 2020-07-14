Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574335091.html
В ДНР в этом году завели более 400 дел против силовиков из-за обстрелов
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала года возбудила более 400 уголовных дел по статье "теракт" в отношении украинских... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:50
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
вооруженный конфликт на востоке украины
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:278:3072:2006_1400x0_80_0_0_19a755cc7fdc256e8a8f493179d437d8.jpg
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:278:3072:2006_1400x0_80_0_0_19a755cc7fdc256e8a8f493179d437d8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_333:0:3064:2048_1400x0_80_0_0_ac5bbc663612ab66a563f72e37d6011a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_674:0:2722:2048_1400x0_80_0_0_2480ccd87223e203c18176a2f1c12c86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, вооруженный конфликт на востоке украины, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ДНР в этом году завели более 400 дел против силовиков из-за обстрелов

14:50 14.07.2020
131
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала года возбудила более 400 уголовных дел по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрелов территории ДНР, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР в отношении 12 комбригов ВСУ возбуждено 411 уголовных дел по признакам статьи 229 УК ДНР "теракт", - сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.
В ведомстве отметили, что всего в производстве следственного отдела находится около полутора тысяч эпизодов по уголовным делам, возбужденным в отношении украинских силовиков после обстрелов республики за время конфликта в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
720000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Рабочие в офисе компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Кадр видео
Работникам Амурского ГПЗ, где произошли беспорядки, предложили поддержку
Остров Кос в Греции
В Греции из-за туристов наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом
Кот Моста
Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Врач скорой помощи у больницы в Коммунарке
На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала принятие на Украине закона об игорном бизнесе
Армянский военнослужащий
В Армении заявили, что силы ПВО сбили беспилотник Азербайджана
Саратов
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Коммунальные службы в Москве готовятся к сильному ливню
Врачи в госпитале COVID-19
В Закарпатье еще четыре больницы привлекли к работе с больными COVID-19
Избирательный участок в Минске
Ход выборов в Белоруссии не будут определять извне, заявили в Минске
Машины скорой помощи в Австралии
В Австралии число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
Микроскоп
На Украине началось расследование работы американских биолабораторий
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге с начала пандемии более 28 тысяч человек заболели COVID-19
Потоп на улицах Краснодара. Кадры МЧС
В Краснодаре ливень нарушил движение троллейбусов и трамваев
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния