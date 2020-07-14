https://ria.ru/20200714/1574335091.html
В ДНР в этом году завели более 400 дел против силовиков из-за обстрелов
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала года возбудила более 400 уголовных дел по статье "теракт" в отношении украинских... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:50
2020-07-14T14:50
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
вооруженный конфликт на востоке украины
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донбасс
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, вооруженный конфликт на востоке украины, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире