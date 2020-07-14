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Работникам Амурского ГПЗ, где произошли беспорядки, предложили поддержку
Строителям Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), где произошли беспорядки из-за разногласий сотрудников с подрядной организацией Renaissance Heavy... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:50
василий орлов
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
узбекистан
общество
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амурская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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василий орлов, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, узбекистан, общество

Работникам Амурского ГПЗ, где произошли беспорядки, предложили поддержку

14:50 14.07.2020
5890
Рабочие в офисе компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Кадр видео
Рабочие в офисе компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Кадр видео
Рабочие в офисе компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Кадр видео. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл - РИА Новости. Строителям Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), где произошли беспорядки из-за разногласий сотрудников с подрядной организацией Renaissance Heavy Industries, предложены различные меры поддержки, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Видео погрома опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридору офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. Видеозапись опубликовал также телеканал "Россия 24", где показано, что в столовой разбросаны стулья и разбиты стекла, также на территории АГПЗ перевернули несколько машин.
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Вчера, 10:47
На Амурском ГПЗ заявили об урегулировании финансовых разногласий
Возбуждено два уголовных дела по статьям "хулиганство" и "массовые беспорядки". По данным СК РФ по Амурской области, конфликт между подрядчиком и строителями-гражданами Узбекистана возник из-за возмещения оплаты трудового патента. "Россия 24" также сообщила, что рабочие требовали выплаты за три месяца карантина.
Орлов выехал на завод в понедельник и, как сообщает правительство Приамурья, встретился с рабочими, на площадке АГПЗ прошли совещания с руководством компаний, ведущих стройку, правоохранительными и контролирующими органами.
"Рабочим предложен большой набор мер экономической поддержки. Это и компенсационные выплаты за пребывание на карантине, и единовременная выплата оклада тем, кто был на вахте 6 и более месяцев. Компания "Ренейссанс" такие меры предоставляет. Понятно, что сейчас вопрос перевахтовки в связи с пандемией стоит очень остро, границы стран закрыты, рабочие устают. Мы рассчитываем на то, что существующие противоречия будут разрешены", - цитирует Орлова правительство Приамурья.
Отмечается, что основные работы на стройплощадке идут в штатном режиме, на проекте заняты около 29 тысяч рабочих.
"На территории вахтовых поселков продолжают работать сотрудники правоохранительных органов", - сообщает правительство региона.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
13 июля, 23:00
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах беспорядков на Амурском ГПЗ
4200023
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Василий ОрловСледственный комитет России (СК РФ)Амурская областьУзбекистанОбщество
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