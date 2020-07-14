Работникам Амурского ГПЗ, где произошли беспорядки, предложили поддержку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл - РИА Новости. Строителям Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), где произошли беспорядки из-за разногласий сотрудников с подрядной организацией Renaissance Heavy Industries, предложены различные меры поддержки, сообщил губернатор Амурской области Строителям Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), где произошли беспорядки из-за разногласий сотрудников с подрядной организацией Renaissance Heavy Industries, предложены различные меры поддержки, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов

Видео погрома опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридору офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. Видеозапись опубликовал также телеканал "Россия 24", где показано, что в столовой разбросаны стулья и разбиты стекла, также на территории АГПЗ перевернули несколько машин.

Возбуждено два уголовных дела по статьям "хулиганство" и "массовые беспорядки". По данным СК РФ по Амурской области , конфликт между подрядчиком и строителями-гражданами Узбекистана возник из-за возмещения оплаты трудового патента. "Россия 24" также сообщила, что рабочие требовали выплаты за три месяца карантина.

Орлов выехал на завод в понедельник и, как сообщает правительство Приамурья, встретился с рабочими, на площадке АГПЗ прошли совещания с руководством компаний, ведущих стройку, правоохранительными и контролирующими органами.

"Рабочим предложен большой набор мер экономической поддержки. Это и компенсационные выплаты за пребывание на карантине, и единовременная выплата оклада тем, кто был на вахте 6 и более месяцев. Компания "Ренейссанс" такие меры предоставляет. Понятно, что сейчас вопрос перевахтовки в связи с пандемией стоит очень остро, границы стран закрыты, рабочие устают. Мы рассчитываем на то, что существующие противоречия будут разрешены", - цитирует Орлова правительство Приамурья.

Отмечается, что основные работы на стройплощадке идут в штатном режиме, на проекте заняты около 29 тысяч рабочих.