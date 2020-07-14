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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574334581.html
В Петербурге с начала пандемии более 28 тысяч человек заболели COVID-19
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 28 тысяч, при этом выздоровели более 21,5 тысячи... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:47
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург, общество

В Петербурге с начала пандемии более 28 тысяч человек заболели COVID-19

14:47 14.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 28 тысяч, при этом выздоровели более 21,5 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 281 новый случай.
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"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 28142 случая заражения COVID-19. Умерло 1657 человек. Выздоровело 21579 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 13195 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1763 человека, из них 338 - в обсерваторе, 970 - на самоизоляции, 455 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСанкт-ПетербургОбщество
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