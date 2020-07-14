https://ria.ru/20200714/1574334581.html
В Петербурге с начала пандемии более 28 тысяч человек заболели COVID-19
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 28 тысяч, при этом выздоровели более 21,5 тысячи... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:47
2020-07-14T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
санкт-петербург
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург, общество