В Петербурге с начала пандемии более 28 тысяч человек заболели COVID-19

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 28142 случая заражения COVID-19. Умерло 1657 человек. Выздоровело 21579 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 13195 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1763 человека, из них 338 - в обсерваторе, 970 - на самоизоляции, 455 - контактные.