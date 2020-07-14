Саакашвили заявил о "больших планах" по Украине и Грузии

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что у него "большие планы" и по Украине, и по Грузии.
"У меня большие планы и по Украине, и по Грузии. Я за большую трансформацию. Я не верю в полушаги и не верю в процесс, я верю только в результаты процесса", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook во вторник.
Он сообщил, что готовится к "решающему рывку" в Грузии осенью. "Мы закончим унижение моей родины - Грузии и уничтожение моего народа... олигархом (Бидзиной – ред.) Иванишвили, и вернем грузинскую государственность на быстрые рельсы развития, даже если мне лично придется заплатить за это самую высокую цену. Да, я сражаюсь и на Украине, и в Грузии. Да, я не претендую на высокие должности ни в какой стране, но я точно знаю, что являюсь региональным лидером и для многих связан с надеждой на улучшения и реформы, и этих людей я не подведу", - добавил он.
Саакашвили также сообщил, что на этой неделе заканчивает концепцию украинской судебной реформы и планирует представить свои предложения президенту Украины Владимиру Зеленскому, национальному совету реформ и общественности. По его словам, Нацсовет реформ подготовил кодекс недропользования, реформу государственной архитектурно-строительной инспекции, а также программу таможенных реформ.
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая текущего года украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
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