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На Украине началось расследование работы американских биолабораторий
Уголовное расследование деятельности американских биолабораторий на Украине началось во вторник, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:41
оппозиционная платформа - за жизнь
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виктор медведчук
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, виктор медведчук, сша, украина, в мире

На Украине началось расследование работы американских биолабораторий

14:38 14.07.2020 (обновлено: 14:41 14.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМикроскоп
Микроскоп
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уголовное расследование деятельности американских биолабораторий на Украине началось во вторник, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Несмотря на то, что мы в оппозиции, а не при власти, и власть пытается скрыть все, что происходит в этих лабораториях, (мы - ред.) все-таки вынудили возбудить уголовные дела. И сегодня началось уголовное расследование по деятельности этих лабораторий как в центре, так и на местах", - заявил он на Международном межпартийном круглом столе авторитетных парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".
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Ранее Медведчук и депутат его партии Ренат Кузьмин потребовали от властей Украины предоставить информацию о работающих в стране биолабораториях США. Служба безопасности Украины заявила, что в стране нет никаких иностранных биологических лабораторий, и призвала политиков не распространять "ложную информацию" по этому поводу. Однако позднее в Минздраве сообщили, что США предоставляли техническую помощь лабораториям на Украине, которые были ранее построены и модернизированы в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия. После этого рабочая группа для комплексного анализа поведения с особо опасными патогенами на Украине рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) обратиться в кабмин страны с предложением провести внеплановую проверку деятельности микробиологических учреждений.
Медведчук отметил, что до сих пор попытки властей Украины закрыть эти лаборатории не увенчались успехом. По его словам, деятельность лабораторий может оказывать влияние на здоровье населения страны.
"Все, что там производится, является секретом для публичной сферы в Украине, и подозреваем, что это действительно очень важный момент, который может влиять на ситуацию, в том числе и с состоянием здоровья украинских граждан", - отметил он.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор МедведчукСШАУкраинаВ мире
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