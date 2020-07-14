На Украине началось расследование работы американских биолабораторий

"Несмотря на то, что мы в оппозиции, а не при власти, и власть пытается скрыть все, что происходит в этих лабораториях, (мы - ред.) все-таки вынудили возбудить уголовные дела. И сегодня началось уголовное расследование по деятельности этих лабораторий как в центре, так и на местах", - заявил он на Международном межпартийном круглом столе авторитетных парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".

Ранее Медведчук и депутат его партии Ренат Кузьмин потребовали от властей Украины предоставить информацию о работающих в стране биолабораториях США . Служба безопасности Украины заявила, что в стране нет никаких иностранных биологических лабораторий, и призвала политиков не распространять "ложную информацию" по этому поводу. Однако позднее в Минздраве сообщили, что США предоставляли техническую помощь лабораториям на Украине, которые были ранее построены и модернизированы в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия. После этого рабочая группа для комплексного анализа поведения с особо опасными патогенами на Украине рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) обратиться в кабмин страны с предложением провести внеплановую проверку деятельности микробиологических учреждений.

Медведчук отметил, что до сих пор попытки властей Украины закрыть эти лаборатории не увенчались успехом. По его словам, деятельность лабораторий может оказывать влияние на здоровье населения страны.