На Украине проверяют данные о биолабораториях, где ведутся опыты на людях

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Национальная полиция Украины начала досудебное расследование, в рамках которого проверяет информацию о наличии в стране биолабораторий, в которых проводятся опыты на людях, об этом говорится в ответе ведомства на депутатский запрос украинских парламентариев от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина и Виктора Медведчука.
Ранее председатель политсовета партии Медведчук и ее депутат Ренат Кузьмин потребовали у властей Украины информацию о работающих в стране биолабораториях США. Украинская служба безопасности заявила, что в стране нет иностранных биологических лабораторий, и призвала политиков не распространять "ложную информацию" по этому поводу. Однако позднее в минздраве сообщили, что США предоставляли техническую помощь лабораториям на Украине, которые были ранее построены и модернизированы в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия.
"В единый реестр досудебных расследований внесены ведомости об уголовном правонарушении и начато досудебное расследование в уголовном производстве по Вашему заявлению о том, что на территории Украины функционируют биологические лаборатории, в которых проводятся медико-биологические опыты над человеком, что создает опасность для жизни и здоровья населения", - говорится в ответе на депутатский запрос, который опубликовал в своем Facebook Ренат Кузьмин.
Сам депутат уточнил, что речь идет о функционировании американских военных бактериологических лабораторий.