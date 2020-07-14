Трутнев рассказал о работе по улучшению условий для бизнеса в Арктике

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Власти будут и дальше улучшать условия для ведения бизнеса в Арктике и развивать экономику арктических территорий, чтобы в дальнейшем улучшить условия жизни людей, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Сейчас принимаются важные шаги в совершенствовании системы государственного управления по развитию арктического региона. Практически вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с набором налоговых льгот. Мы будем и дальше улучшать условия для ведения бизнеса, развивать экономику арктических территорий, потому что именно это позволит в дальнейшем улучшить условия жизни людей", - сказал возглавляющий госкомиссию по вопросам развития Арктики Юрий Трутнева, которого цитирует пресс-служба Минвостокразвития.
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот по налогу на прибыль и НДС, а также о введении вычета по НДПИ при реализации новых проектов в Арктической зоне РФ. Закон входит в правительственный пакет, направленный на господдержку и стимулирование предпринимательской деятельности в Арктике.