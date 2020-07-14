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Жириновский заявил о необходимости двухпартийной системы в стране
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на фоне задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вновь отметил необходимость перехода на двухпартийную систему. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:17
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
владимир жириновский
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, владимир жириновский, происшествия

Жириновский заявил о необходимости двухпартийной системы в стране

14:17 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на фоне задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вновь отметил необходимость перехода на двухпартийную систему.
Несанкционированные акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в причастности к организации убийств, проходят в Хабаровске с субботы, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Самый массовый митинг, по оценкам УМВД, собравший до 12 тысяч человек, был в субботу. Правительство региона призывало жителей края не допускать массовых беспорядков и помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией.
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"Обязательно мощная двухпартийная система", - сказал Жириновский журналистам.
"Коррупцию не победить при одной партии. Царя погубила однопартийная система - только он, советскую власть - КПСС, и сегодня пока везде господствует "Единая Россия". Почему в Хабаровске конфликт? От другой партии", - отметил он.
Он подчеркнул, что 11 июля, когда жители Хабаровска вышли и прошлись по центральным улицам города, теперь станет праздником для партии. При этом он отметил, что партия намерена получать разрешения на проведения митингов
"Когда мы будем проводить, ЛДПР, мы обязательно получим разрешение на санкционированный митинг и тоже будем проводить по всей стране в связи с выборами и с какими-то праздниками", - добавил лидер партии.
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Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.
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9710027
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛДПРВладимир ЖириновскийПроисшествия
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