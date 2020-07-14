https://ria.ru/20200714/1574332305.html
Володин призвал коммунистов покаяться за "подаренный" Украине Крым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что коммунисты должны покаяться за то, что при их власти Крым и Севастополь были подарены Украине. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:13
2020-07-14T14:13
кпрф
единая россия
вячеслав володин
севастополь
украина
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https://ria.ru/20200714/1574331094.html
Владимир Ф. Быченков
Этот персонаж явно чего-то не допонимает. А не хотел бы он покаяться за то, что нынешняя власть до сих пор не осудила Хрущева как клеветника на Сталина?
24
7
севастополь
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1400x0_80_0_0_469919be7b485a57bcb201fa26ba3814.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кпрф, единая россия, вячеслав володин, севастополь, украина