Володин призвал коммунистов покаяться за "подаренный" Украине Крым

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму.

"Мы исходим из того, что наша страна сегодня приросла. Мы исходим из того, что интересы граждан и государства - приоритет президента", - отметил Володин.