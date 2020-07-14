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Володин призвал коммунистов покаяться за "подаренный" Украине Крым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что коммунисты должны покаяться за то, что при их власти Крым и Севастополь были подарены Украине. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:13
кпрф
единая россия
вячеслав володин
севастополь
украина
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https://ria.ru/20200714/1574331094.html
Этот персонаж явно чего-то не допонимает. А не хотел бы он покаяться за то, что нынешняя власть до сих пор не осудила Хрущева как клеветника на Сталина?
24
7
севастополь
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1400x0_80_0_0_469919be7b485a57bcb201fa26ba3814.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
кпрф, единая россия, вячеслав володин, севастополь, украина

Володин призвал коммунистов покаяться за "подаренный" Украине Крым

14:13 14.07.2020
1313
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что коммунисты должны покаяться за то, что при их власти Крым и Севастополь были подарены Украине.
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму.
"А кто подарил Крым и Севастополь? Вот просто взял и подарил. Кто? Генсек (Никита) Хрущев. Вы выйдете сюда, покайтесь, покайтесь за это", - сказал Володин, обращать к фракции КПРФ.
При этом "Единая Россия", подчеркнул председатель, получив большинство в парламенте, сделала все для того, чтобы российская территория приросла.
"Мы исходим из того, что наша страна сегодня приросла. Мы исходим из того, что интересы граждан и государства - приоритет президента", - отметил Володин.
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Обсудить 7
КПРФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСевастопольУкраина
Популярные комментарии
Этот персонаж явно чего-то не допонимает. А не хотел бы он покаяться за то, что нынешняя власть до сих пор не осудила Хрущева как клеветника на Сталина?
14 июля, 14:18
Владимир Ф. Быченков
13000011
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