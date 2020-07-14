Рособрнадзор рассказал об обсуждении практики получения аттестата без ЕГЭ

"Сейчас активно обсуждается, уже вышли статьи экспертов о том, стоит ли разделять процедуру, связанную с получением аттестата и поступлением в высшее учебное заведение... Я думаю, это будет самая обсуждаемая тема по итогам ЕГЭ, стоит ли эту норму оставлять или нет", - рассказал Музаев журналистам.