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Рособрнадзор рассказал об обсуждении практики получения аттестата без ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что самой обсуждаемой темой по итогам Единого госэкзамена станет тема получения аттестата об окончании школы без... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

Рособрнадзор рассказал об обсуждении практики получения аттестата без ЕГЭ

14:05 14.07.2020 (обновлено: 14:06 14.07.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВременно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
© РИА Новости / Нина Зотина
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что самой обсуждаемой темой по итогам Единого госэкзамена станет тема получения аттестата об окончании школы без сдачи ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы, как это произошло в этом году.
"Сейчас активно обсуждается, уже вышли статьи экспертов о том, стоит ли разделять процедуру, связанную с получением аттестата и поступлением в высшее учебное заведение... Я думаю, это будет самая обсуждаемая тема по итогам ЕГЭ, стоит ли эту норму оставлять или нет", - рассказал Музаев журналистам.
Он напомнил, что около 71 тыс выпускников не стали сдавать ЕГЭ, поскольку он не был необходим для получения аттестата об окончании школы, а только для поступления в вуз.
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Вчера, 12:22
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоОбщество
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