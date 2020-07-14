https://ria.ru/20200714/1574331990.html
Рособрнадзор рассказал об обсуждении практики получения аттестата без ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что самой обсуждаемой темой по итогам Единого госэкзамена станет тема получения аттестата об окончании школы без... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:05
2020-07-14T14:06
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200714/1574324331.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество