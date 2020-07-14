В Госдуме объяснили понятие демаркации в проекте о целостности территории

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Понятие демаркации границ в законе о запрете отчуждения территорий РФ подразумевает исключение, связанное с техническим установлением конкретной границы, пояснил глава комитета Понятие демаркации границ в законе о запрете отчуждения территорий РФ подразумевает исключение, связанное с техническим установлением конкретной границы, пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

В ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный задал вопрос, можно ли будет в результате демаркации фактически отчуждать Южные Курилы в пользу Японии , не прибегая к дополнительным процедурам.

"Это исключение, это вопросы связанные с техническими историями, связанными с установлением конкретной границы с конкретным государством", - ответил Крашенинников.

Позже он уточнил, что демаркация подразумевает техническое установление линий границ.

"Здесь не может быть речи о каких-то островах, о каких-то территориях", - сказал парламентарий.