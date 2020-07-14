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В Госдуме объяснили понятие демаркации в проекте о целостности территории
Понятие демаркации границ в законе о запрете отчуждения территорий РФ подразумевает исключение, связанное с техническим установлением конкретной границы,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:13
алексей куринный
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
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общество
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алексей куринный, андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, япония, общество

В Госдуме объяснили понятие демаркации в проекте о целостности территории

13:54 14.07.2020 (обновлено: 14:13 14.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Понятие демаркации границ в законе о запрете отчуждения территорий РФ подразумевает исключение, связанное с техническим установлением конкретной границы, пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
В ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный задал вопрос, можно ли будет в результате демаркации фактически отчуждать Южные Курилы в пользу Японии, не прибегая к дополнительным процедурам.
"Это исключение, это вопросы связанные с техническими историями, связанными с установлением конкретной границы с конкретным государством", - ответил Крашенинников.
Позже он уточнил, что демаркация подразумевает техническое установление линий границ.
"Здесь не может быть речи о каких-то островах, о каких-то территориях", - сказал парламентарий.
Авторами инициативы стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок к Конституции РФ. Инициативой предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, признается экстремизмом.
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
13 февраля, 20:31
В Госдуме считают необходимой поправку о территориальной целостности
2320032
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Алексей КуринныйАндрей КлишасПавел КрашенинниковГосдума РФЯпонияОбщество
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