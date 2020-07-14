В Госдуме объяснили понятие демаркации в проекте о целостности территории

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Понятие демаркации границ в законе о запрете отчуждения территорий РФ подразумевает исключение, связанное с техническим установлением конкретной границы, пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
В ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный задал вопрос, можно ли будет в результате демаркации фактически отчуждать Южные Курилы в пользу Японии, не прибегая к дополнительным процедурам.
"Это исключение, это вопросы связанные с техническими историями, связанными с установлением конкретной границы с конкретным государством", - ответил Крашенинников.
Позже он уточнил, что демаркация подразумевает техническое установление линий границ.
"Здесь не может быть речи о каких-то островах, о каких-то территориях", - сказал парламентарий.
Авторами инициативы стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок к Конституции РФ. Инициативой предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, признается экстремизмом.
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