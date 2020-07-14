Четырех выпускников не допустили к ЕГЭ из-за коронавируса

"Мы отслеживаем данные по зараженным, по выявленному ковиду, у нас есть цифры - из четырех субъектов по одному ребенку были недопущены к экзамену", - заявил он в ходе пресс-конференции.

Музаев добавил, что все контактные с ними ребята взяты под наблюдение, в некоторых субъектах несколько ребят переведены на резервный день и принимаются карантинные меры.

Он уточнил, что массовых случаев заболеваний не наблюдается, Рособрнадзор очень тщательно за этим следит, еженедельно предоставляет в правительство отчет.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Продолжат проведение основного периода экзамены по обществознанию и химии, которые участники ЕГЭ будут сдавать 16 июля.