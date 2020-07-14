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Четырех выпускников не допустили к ЕГЭ из-за коронавируса
Всего четыре участника Единого госэкзамена по всей России были недопущены к сдаче из-за выявленного у них коронавируса, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:49
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Четырех выпускников не допустили к ЕГЭ из-за коронавируса

13:43 14.07.2020 (обновлено: 13:49 14.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Всего четыре участника Единого госэкзамена по всей России были недопущены к сдаче из-за выявленного у них коронавируса, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Мы отслеживаем данные по зараженным, по выявленному ковиду, у нас есть цифры - из четырех субъектов по одному ребенку были недопущены к экзамену", - заявил он в ходе пресс-конференции.
Музаев добавил, что все контактные с ними ребята взяты под наблюдение, в некоторых субъектах несколько ребят переведены на резервный день и принимаются карантинные меры.
Он уточнил, что массовых случаев заболеваний не наблюдается, Рособрнадзор очень тщательно за этим следит, еженедельно предоставляет в правительство отчет.
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Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Продолжат проведение основного периода экзамены по обществознанию и химии, которые участники ЕГЭ будут сдавать 16 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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