Москалькова: омбудсменам нужно дать право работать с жалобами на юрлица

"Сегодня конечно, сектор промышленности и торговли, медицины и образования в значительной степени уже не в государственных руках, и мы не можем реагировать и в том числе на нарушение трудовых прав, или незаконное увольнение, или вопросы связанные с образовательной сферой, если нет решения органов власти. Спасибо органам власти, они не мне отказывают в моих обращениях… мои предложения воспринимаются, но, строго говоря, должна реагировать только на решения органов власти", - сказала Москалькова в ответ на вопрос, необходимо ли наделить омбудсмена правом реагировать на жалобы не только в случае, если нарушения касаются органов власти и местного самоуправления, но и юридических лиц, предприятий, учреждений и организаций.