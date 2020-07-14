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Москалькова: омбудсменам нужно дать право работать с жалобами на юрлица
Наделение омбудсмена полномочиями реагировать на жалобы и нарушения прав людей не только со стороны органов власти, но и юридических лиц, различных учреждений и РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:37
2020-07-14T13:37
татьяна москалькова
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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татьяна москалькова, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Наделение омбудсмена полномочиями реагировать на жалобы и нарушения прав людей не только со стороны органов власти, но и юридических лиц, различных учреждений и предприятий способствовало бы повышению гарантий прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
в ходе заседания комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству
"Сегодня конечно, сектор промышленности и торговли, медицины и образования в значительной степени уже не в государственных руках, и мы не можем реагировать и в том числе на нарушение трудовых прав, или незаконное увольнение, или вопросы связанные с образовательной сферой, если нет решения органов власти. Спасибо органам власти, они не мне отказывают в моих обращениях… мои предложения воспринимаются, но, строго говоря, должна реагировать только на решения органов власти", - сказала Москалькова в ответ на вопрос, необходимо ли наделить омбудсмена правом реагировать на жалобы не только в случае, если нарушения касаются органов власти и местного самоуправления, но и юридических лиц, предприятий, учреждений и организаций.
"Конечно, если бы такие полномочия появились, то это бы способствовало повышению гарантий прав человека", - добавила она.
Кроме того, по словам омбудсмена необходимо право посещать исправительно-трудовые учреждения сотрудникам аппарата по письменному поручению уполномоченного.
"Хорошо, что уполномоченные в регионах помогают в этом, но иногда необходимо приехать из центра и посмотреть на проблему", - заключила Москалькова.