Минобрнауки не закроет научный фонд РФФИ, заявил Фальков

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования не намерено ликвидировать Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), но сейчас речь идет о совершенствовании его работы, заявил глава Минобрнауки Министерство науки и высшего образования не намерено ликвидировать Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), но сейчас речь идет о совершенствовании его работы, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков

"Речь, по крайней мере в мою бытность, никогда не шла и не идет о закрытии Российского фонда фундаментальных исследований или о его присоединении, поглощении какой-то другой структурой, но вместе с тем обсуждается уточнение приоритетов в деятельности РФФИ и РНФ ( Российского научного фонда ) и, как следствие, корректировка их функционала", - сказал Фальков во вторник в ходе онлайн-дискуссии с членами Российской академии наук

"Ответственно могу сказать, что наша позиция состоит в том, чтобы посмотреть приоритеты деятельности (РФФИ), посмотреть на слабые стороны, на сильные стороны и, конечно, поддерживать дальше этот зарекомендовавший себя инструмент поддержки фундаментальной науки", - добавил Фальков.

По его словам, сейчас "есть возможности для совершенствования" работы РФФИ, история которого насчитывает уже 18 лет. К сильным сторонам деятельности РФФИ Фальков отнес "международную компоненту" - проекты сотрудничества российских ученых с зарубежными коллегами.

"На что следовало бы обратить внимание... По отношению к РФФИ, на мой взгляд, имеет смысл пообсуждать вопрос усиления экспертизы, при широком и активном участии научного сообщества", - добавил министр.

Также, по словам Фалькова, надо оценить "всю линейку грантов", выделяемых РФФИ ученым. "Количество грантов достаточно большое. Надо посмотреть на соотносимость этих грантовых инструментов и программ, и с учетом приоритезации по самым разным параметрам, вот здесь, мне кажется, тоже есть возможности для серьезного движения вперед всем сообща", - сказал глава Минобрнауки.