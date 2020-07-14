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Минобрнауки не закроет научный фонд РФФИ, заявил Фальков
Министерство науки и высшего образования не намерено ликвидировать Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), но сейчас речь идет о совершенствовании... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:30
валерий фальков
михаил котюков
российский научный фонд
российская академия наук
образование - общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий фальков, михаил котюков, российский научный фонд, российская академия наук, образование - общество

Минобрнауки не закроет научный фонд РФФИ, заявил Фальков

13:30 14.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования не намерено ликвидировать Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), но сейчас речь идет о совершенствовании его работы, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков
"Речь, по крайней мере в мою бытность, никогда не шла и не идет о закрытии Российского фонда фундаментальных исследований или о его присоединении, поглощении какой-то другой структурой, но вместе с тем обсуждается уточнение приоритетов в деятельности РФФИ и РНФ (Российского научного фонда) и, как следствие, корректировка их функционала", - сказал Фальков во вторник в ходе онлайн-дискуссии с членами Российской академии наук.
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"Ответственно могу сказать, что наша позиция состоит в том, чтобы посмотреть приоритеты деятельности (РФФИ), посмотреть на слабые стороны, на сильные стороны и, конечно, поддерживать дальше этот зарекомендовавший себя инструмент поддержки фундаментальной науки", - добавил Фальков.
По его словам, сейчас "есть возможности для совершенствования" работы РФФИ, история которого насчитывает уже 18 лет. К сильным сторонам деятельности РФФИ Фальков отнес "международную компоненту" - проекты сотрудничества российских ученых с зарубежными коллегами.
"На что следовало бы обратить внимание... По отношению к РФФИ, на мой взгляд, имеет смысл пообсуждать вопрос усиления экспертизы, при широком и активном участии научного сообщества", - добавил министр.
Также, по словам Фалькова, надо оценить "всю линейку грантов", выделяемых РФФИ ученым. "Количество грантов достаточно большое. Надо посмотреть на соотносимость этих грантовых инструментов и программ, и с учетом приоритезации по самым разным параметрам, вот здесь, мне кажется, тоже есть возможности для серьезного движения вперед всем сообща", - сказал глава Минобрнауки.
Осенью 2019 года ряд СМИ сообщил, что РФФИ, занимающийся грантовой поддержкой на конкурсной основе научных проектов в области фундаментальной науки, намечено реорганизовать, а функции выдачи грантов на фундаментальные научные исследования, возможно, передадут Российскому научному фонду. Также сообщалось, что РАН получила из министерства науки и высшего образования, которое тогда возглавлял Михаил Котюков, письмо о проекте реформы научных фондов, которую планировалось реализовать к 2022 году. В частности, Минобрнауки предлагало на базе РФФИ создать центр научной информации, в который предлагалось включить также Всероссийский институт научной и технической информации РАН, Институт проблем развития РАН и научные библиотеки. РАН выступила против тех планов реформирования РФФИ.
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5 сентября 2019, 12:25РИА Наука
РФФИ в его нынешнем виде могут ликвидировать, сообщил источник
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Валерий ФальковМихаил КотюковРоссийский научный фондРоссийская академия наукОбразование - Общество
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