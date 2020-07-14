Москалькова сообщила об обращениях от журналистов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Использование репрессивных мер в диалоге с журналистами снижает градус демократии и статус правового государства, считает уполномоченный по правам человека в РФ Использование репрессивных мер в диалоге с журналистами снижает градус демократии и статус правового государства, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

"Сегодня ко мне пришло всего лишь 19 обращений от журналистов… Но закон предоставляет мне право проводить мониторинг по вопросам, имеющим большой общественный резонанс… Внутри страны мы должны быть готовы к диалогу, журналисты иногда пишут обычные вещи, но если мы будем использовать репрессивный аппарат в этим диалоге, то это снизит градус демократии, статус правового государства", - сказала Москалькова в ходе заседания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Омбудсмен также отметила нарушение прав журналистов за рубежом, приведя в пример историю исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского и судьбу Sputnik Эстония . Кроме того, Москалькова также заявила, что Совет Федерации может помочь в защите прав журналистов, выражая нетерпимость к применению силовых методов к журналистам.

"Что касается помочь - своей позицией, нетерпимостью к тому, что диалог иногда подменяется силовыми структурами – напугать, задержать, обвинить, создать условия для невозможности осуществления действий", - сказала омбудсмен в ответ на вопрос, какую помощь в этой сфере может оказать СФ.

Говоря о нарушениях прав человека, свободы российских СМИ и притеснениях за рубежом, омбудсмен отметила, что считает ответные санкции и зеркальные меры "малорезультативным" способом для разрешения ситуации. По ее словам, очень важна парламентская и правозащитная дипломатия.

Возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Вышинский провел под стражей больше года, его обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.