Песков назвал ситуацию с делом Фургала нестандартной

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с делом губернатора Хабаровского края нестандартной и эмоционально резонансной, но нужно набраться терпения.

"Понятен эмоциональный посыл жителей Хабаровского региона, потому что ситуация действительно весьма нестандартная и эмоционально очень резонансная. Но в данном случае здесь нужно просто понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес действующего губернатора, обвинение в причастности к убийству, это очень тяжкое преступление и очень серьезное обвинение. Здесь нужно набраться терпения, следствие должно будет доказать суду эти обвинения", - заявил журналистам Песков во вторник.

Несанкционированные акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала , арестованного по подозрению в причастности к организации убийств, проходят в Хабаровске с субботы, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Самый массовый митинг, по оценкам УМВД, собравший до 12 тысяч человек, был в субботу. Правительство региона призывало жителей края не допускать массовых беспорядков и помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией. Накануне в Хабаровск приезжал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев , который встречался с членами правительства края. Журналистам он сказал, что приехал убедиться, что команда продолжает работать.

Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.