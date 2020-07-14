Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574327769.html
Песков назвал ситуацию с делом Фургала нестандартной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с делом губернатора Хабаровского края нестандартной и эмоционально резонансной, но нужно набраться... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:11
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
дмитрий песков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_22ea3ed57ffdfd48536c340f60e1e8fa.jpg
https://ria.ru/20200713/1574298216.html
https://ria.ru/20200713/1574272985.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_22ea3ed57ffdfd48536c340f60e1e8fa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_296:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_dd2011b0b5f61957a9e26fe2d9e8b16b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_716:0:2764:2048_1400x0_80_0_0_4cadb86552925794b806c4013358886b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дмитрий песков, происшествия

Песков назвал ситуацию с делом Фургала нестандартной

13:11 14.07.2020
6364
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с делом губернатора Хабаровского края нестандартной и эмоционально резонансной, но нужно набраться терпения.
"Понятен эмоциональный посыл жителей Хабаровского региона, потому что ситуация действительно весьма нестандартная и эмоционально очень резонансная. Но в данном случае здесь нужно просто понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес действующего губернатора, обвинение в причастности к убийству, это очень тяжкое преступление и очень серьезное обвинение. Здесь нужно набраться терпения, следствие должно будет доказать суду эти обвинения", - заявил журналистам Песков во вторник.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
13 июля, 19:13
Суд отказался отпустить предполагаемого соучастника губернатора Фургала
Несанкционированные акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в причастности к организации убийств, проходят в Хабаровске с субботы, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Самый массовый митинг, по оценкам УМВД, собравший до 12 тысяч человек, был в субботу. Правительство региона призывало жителей края не допускать массовых беспорядков и помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией. Накануне в Хабаровск приезжал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который встречался с членами правительства края. Журналистам он сказал, что приехал убедиться, что команда продолжает работать.
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
13 июля, 13:38
Фургала не задержали бы без железного обоснования, уверен Трутнев
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
14000015
Обсудить 0
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалДмитрий ПесковПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле прокомментировали слова Трутнева о работе хабаровских властей
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Песков не стал комментировать работу силовиков при задержании Фургала
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити
В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края
Золотые слитки
Эксперт оценил изменение правил вывоза золота
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
Президент РФ Владимир Путин
Песков прокомментировал повышенный интерес к ручке Путина на совещаниях
Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых
Президент РФ Владимир Путин
Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова
Виды Хабаровска
В Кремле считают, что Хабаровскому краю важно сохранить управляемость
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Статуи Фемиды
Суд продлил арест предполагаемому соучастнику губернатора Фургала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
Лента новостейМолния