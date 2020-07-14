В Кремле прокомментировали слова Трутнева о работе хабаровских властей

"Юрий Трутнев является полпредом президента и он курирует этот регион. Курируя регион, он, естественно, обладает всеми данными о параметрах развития региона", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, совпадают ли слова Трутнева о ситуации в Хабаровском крае с позицией Кремля.

"По некоторым параметрам там очень положительная динамика, есть успехи. По определенным параметрам, о которых в частности говорил Трутнев, - выделение денег на строительство некоторых объектов, эти объекты не были достроены или не были построены и так далее, там Трутнев как раз отметил отставание и недоработки", - уточнил Песков.