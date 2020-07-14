https://ria.ru/20200714/1574327684.html
В Кремле прокомментировали слова Трутнева о работе хабаровских властей
Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев курирует Хабаровский край и обладает всеми данными о параметрах развития региона, заявил... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:10
2020-07-14T13:10
дальний восток
юрий трутнев
дмитрий песков
хабаровский край
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дальний восток
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, юрий трутнев, дмитрий песков, хабаровский край
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
курирует Хабаровский край
и обладает всеми данными о параметрах развития региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Юрий Трутнев является полпредом президента и он курирует этот регион. Курируя регион, он, естественно, обладает всеми данными о параметрах развития региона", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, совпадают ли слова Трутнева о ситуации в Хабаровском крае с позицией Кремля.
"По некоторым параметрам там очень положительная динамика, есть успехи. По определенным параметрам, о которых в частности говорил Трутнев, - выделение денег на строительство некоторых объектов, эти объекты не были достроены или не были построены и так далее, там Трутнев как раз отметил отставание и недоработки", - уточнил Песков.