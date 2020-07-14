В Кремле считают, что Хабаровскому краю важно сохранить управляемость

"Сейчас, конечно, очень важно, о чем говорил (вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий) Трутнев в регионе, очень важно региону сохранить управляемость и, главное, продолжать выполнять те функции, которые должны выполнять региональные власти, несмотря на ту ситуацию, которая возникла в связи с арестом губернатора (Сергея) Фургала", - сказал Песков журналистам.