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В Кремле считают, что Хабаровскому краю важно сохранить управляемость
В Кремле считают, что Хабаровскому краю сейчас очень важно сохранить управляемость, продолжать выполнять функционал региональных властей, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:06
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
юрий трутнев
дмитрий песков
хабаровский край
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, юрий трутнев, дмитрий песков, хабаровский край, политика

В Кремле считают, что Хабаровскому краю важно сохранить управляемость

13:06 14.07.2020
259
© РИА Новости / Виталий БелоусовВиды Хабаровска
Виды Хабаровска
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что Хабаровскому краю сейчас очень важно сохранить управляемость, продолжать выполнять функционал региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас, конечно, очень важно, о чем говорил (вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий) Трутнев в регионе, очень важно региону сохранить управляемость и, главное, продолжать выполнять те функции, которые должны выполнять региональные власти, несмотря на ту ситуацию, которая возникла в связи с арестом губернатора (Сергея) Фургала", - сказал Песков журналистам.
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
13 июля, 12:13
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
210008
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