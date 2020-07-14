https://ria.ru/20200714/1574327307.html
В Кремле считают, что Хабаровскому краю важно сохранить управляемость
В Кремле считают, что Хабаровскому краю сейчас очень важно сохранить управляемость, продолжать выполнять функционал региональных властей, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:06
2020-07-14T13:06
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
юрий трутнев
дмитрий песков
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200713/1574267271.html
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152846/05/1528460501_0:84:1500:928_1400x0_80_0_0_5ee2561d551dd0f23fd3a95bb86c2f1e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, юрий трутнев, дмитрий песков, хабаровский край, политика