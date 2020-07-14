https://ria.ru/20200714/1574326959.html
Учителей надо готовить к использованию цифровых технологий, заявил Турчак
Учителей в РФ необходимо готовить к использованию цифровых технологий в своей работе, заявил вице-спикер СФ Андрей Турчак. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:00
2020-07-14T13:00
андрей турчак
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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андрей турчак, общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Учителей в РФ необходимо готовить к использованию цифровых технологий в своей работе, заявил вице-спикер СФ Андрей Турчак
.
Выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, Турчак заявил, что практически каждый второй учитель во время пандемии коронавируса испытывал трудности с ведением дистанционных занятий. Так, 47% педагогов сообщили, что им требовалась помощь для эффективного ведения занятий в онлайн-формате, отметил Турчак.
"Необходимо формировать цифровые навыки у учителей. С этой точки зрения в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" есть федеральный проект "Кадры для цифровой экономики", в которую, возможно, следует включить дополнительные мероприятия, связанные именно с подготовкой учителей к использованию цифровых технологий", - сказал Турчак.
При этом вице-спикер СФ заверил, что дистанционное обучение с использованием цифровых технологий будет вспомогательным инструментом и не заменит в РФ традиционное образование.