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Учителей надо готовить к использованию цифровых технологий, заявил Турчак
Учителей в РФ необходимо готовить к использованию цифровых технологий в своей работе, заявил вице-спикер СФ Андрей Турчак. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:00
андрей турчак
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
андрей турчак, общество

Учителей надо готовить к использованию цифровых технологий, заявил Турчак

13:00 14.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Учителей в РФ необходимо готовить к использованию цифровых технологий в своей работе, заявил вице-спикер СФ Андрей Турчак.
Выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, Турчак заявил, что практически каждый второй учитель во время пандемии коронавируса испытывал трудности с ведением дистанционных занятий. Так, 47% педагогов сообщили, что им требовалась помощь для эффективного ведения занятий в онлайн-формате, отметил Турчак.
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"Необходимо формировать цифровые навыки у учителей. С этой точки зрения в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" есть федеральный проект "Кадры для цифровой экономики", в которую, возможно, следует включить дополнительные мероприятия, связанные именно с подготовкой учителей к использованию цифровых технологий", - сказал Турчак.
При этом вице-спикер СФ заверил, что дистанционное обучение с использованием цифровых технологий будет вспомогательным инструментом и не заменит в РФ традиционное образование.
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