Учителей надо готовить к использованию цифровых технологий, заявил Турчак

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Учителей в РФ необходимо готовить к использованию цифровых технологий в своей работе, заявил вице-спикер СФ Учителей в РФ необходимо готовить к использованию цифровых технологий в своей работе, заявил вице-спикер СФ Андрей Турчак

Выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, Турчак заявил, что практически каждый второй учитель во время пандемии коронавируса испытывал трудности с ведением дистанционных занятий. Так, 47% педагогов сообщили, что им требовалась помощь для эффективного ведения занятий в онлайн-формате, отметил Турчак.

"Необходимо формировать цифровые навыки у учителей. С этой точки зрения в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" есть федеральный проект "Кадры для цифровой экономики", в которую, возможно, следует включить дополнительные мероприятия, связанные именно с подготовкой учителей к использованию цифровых технологий", - сказал Турчак.