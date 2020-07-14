Рособрнадзор отметил рост среднего балла ЕГЭ по географии и литературе

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Средний балл на едином государственном экзамене по географии и литературе в этом году показал рост, также стало больше высокобалльных и стобалльных работ по этим предметам, заявил врио главы Анзор Музаев. Средний балл на едином государственном экзамене по географии и литературе в этом году показал рост, также стало больше высокобалльных и стобалльных работ по этим предметам, заявил врио главы Рособрнадзора

"Средний тестовый балл вырос на 2,9", - заявил Музаев в ходе пресс-конференции, рассказывая о результатах ЕГЭ по литературе, отметив, что эта ситуация практически идентична ситуации с экзаменом по географии.

Как уточняет пресс-служба Рособрнадзора, анализ результатов ЕГЭ по географии показал повышение среднего тестового балла по сравнению с 2019 годом на 2,9 балла. Увеличилась также доля участников, набравших 81-100 баллов, на 4,3%. Стобалльных работ в этом году 107. На 1,16% сократилась доля непреодолевших минимальный порог – чуть менее 5%.

Средний тестовый балл на ЕГЭ по литературе по сравнению с 2019 годом также вырос 2,9 балла. Увеличилась также доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов, на 4,6%. В полтора раза возросло количество стобалльных работ (1154 работы). При этом на 1,53% сократилась доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог (3,38%).

Уточняется, что в целом результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 2020 года сопоставимы с прошлогодними результатами. Средний тестовый балл по сравнению с 2019 годом остался практически на том же уровне и составил 61,19. На 2,1% сократилась доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов. Количество стобалльных работ составило 0,6% от общего количества участников, что сопоставимо с данными прошлого года (всего 533 работы в 2020 году). Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, практически не изменилась (10,36%).