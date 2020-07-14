Зюганов надеется, что власти отреагирует на ситуацию с совхозом Ленина

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов надеется, что руководство страны, в том числе президент, премьер-министр и Совет безопасности отреагируют на письма от членов партии и разберутся с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина.
Ранее десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина взыскал с его директора Павла Грудинина, выдвигавшегося в президенты РФ в 2018 году, около 1,1 миллиарда рублей.
"Мы обратились и к президенту, подписали все депутаты, 30 влиятельных лиц отправили письма, я надеюсь, что и (премьер Михаил) Мишустин отреагирует, всем руководителям Совета безопасности, всем руководителями силовых ведомств. Есть закон, по которому нам обязаны ответить, мы от них 3 месяца никак не можем добиться нормального ответа", - сказал Зюганов журналистам, заявлявший ранее об "абсолютно надуманном предлоге", под которым был вынесен штраф.