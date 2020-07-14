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Зюганов надеется, что власти отреагирует на ситуацию с совхозом Ленина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов надеется, что руководство страны, в том числе президент, премьер-министр и Совет безопасности отреагируют на письма от членов партии РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:52
павел грудинин
кпрф
геннадий зюганов
европа
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павел грудинин, кпрф, геннадий зюганов, европа, политика

Зюганов надеется, что власти отреагирует на ситуацию с совхозом Ленина

12:52 14.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов надеется, что руководство страны, в том числе президент, премьер-министр и Совет безопасности отреагируют на письма от членов партии и разберутся с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина.
Ранее десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина взыскал с его директора Павла Грудинина, выдвигавшегося в президенты РФ в 2018 году, около 1,1 миллиарда рублей.
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13 июля, 14:42
Суд по иску акционеров Совхоза им. Ленина к Грудинину начнется 5 августа
"Мы обратились и к президенту, подписали все депутаты, 30 влиятельных лиц отправили письма, я надеюсь, что и (премьер Михаил) Мишустин отреагирует, всем руководителям Совета безопасности, всем руководителями силовых ведомств. Есть закон, по которому нам обязаны ответить, мы от них 3 месяца никак не можем добиться нормального ответа", - сказал Зюганов журналистам, заявлявший ранее об "абсолютно надуманном предлоге", под которым был вынесен штраф.
"Я надеюсь, что президент как гарант <…> нам прогарантирует безопасность лучшего в Европе хозяйства", - добавил лидер КПРФ.
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7 июля, 15:46
Зюганов попросил разобраться с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина
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