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В аэропорт "Пулково" в Петербурге поступил звонок о минировании здания
Анонимное сообщение о "минировании" аэропорта и самолетов поступило в "Пулково" в Петербурге, задержаны несколько рейсов, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:51
пулково (аэропорт)
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калининград
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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пулково (аэропорт), москва, ростов-на-дону, калининград, происшествия

В аэропорт "Пулково" в Петербурге поступил звонок о минировании здания

12:51 14.07.2020
555
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкТерминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Анонимное сообщение о "минировании" аэропорта и самолетов поступило в "Пулково" в Петербурге, задержаны несколько рейсов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Воздушных ворот Северной столицы".
"Поступило анонимное сообщение о "минировании" воздушных судов и терминала. Сейчас силовые службы проводят все необходимые процедуры. Из-за этого могут быть задержки на вылет", - сказал собеседник агентства.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
10 июля, 17:45
В МИД опровергли информацию о "минировании" здания
По данным онлайн табло "Пулково", на данный момент задержаны пять рейсов: два в Москву, а также в Калининград, Вологду и Краснодар.
Ранее во вторник информация о "минировании" поступила в аэропорт Ростова-на-Дону.
Сотрудник полиции
6 июля, 23:22
В Калининграде задержали подозреваемого в "минировании" торговых центров
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Пулково (аэропорт)МоскваРостов-на-ДонуКалининградПроисшествия
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