https://ria.ru/20200714/1574326210.html
В аэропорт "Пулково" в Петербурге поступил звонок о минировании здания
Анонимное сообщение о "минировании" аэропорта и самолетов поступило в "Пулково" в Петербурге, задержаны несколько рейсов, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:51
2020-07-14T12:51
пулково (аэропорт)
москва
ростов-на-дону
калининград
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574185044.html
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москва
ростов-на-дону
калининград
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151136/97/1511369756_0:0:2980:1677_1400x0_80_0_0_cdac7c5d8fb77137380d5b011aeb54fe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), москва, ростов-на-дону, калининград, происшествия