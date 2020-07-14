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В Рособрнадзоре рассказали о случаях удаления выпускников с ЕГЭ
Более 300 человек было удалено с Единого госэкзамена на текущий момент, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:42
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анзор музаев
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

В Рособрнадзоре рассказали о случаях удаления выпускников с ЕГЭ

12:38 14.07.2020 (обновлено: 12:42 14.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 14 июль - РИА Новости. Более 300 человек было удалено с Единого госэкзамена на текущий момент, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Всего удалено у нас 367 участников: за использование средств связи - 188 человек, за наличие шпаргалки - 139 человек, за иные нарушения - 40 человек", - заявил Музаев в ходе пресс-конференции.
Он уточнил, что эти данные касаются экзаменов, прошедших, 3, 6, 7 и 10 июля, данных по экзаменам, состоявшимся 13 июля, пока нет.
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
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