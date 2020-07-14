https://ria.ru/20200714/1574324855.html
Рособрнадзор не получал жалоб на несоблюдение санитарных норм на ЕГЭ
Рособрнадзор не получает на горячую линию жалоб на несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в пунктах проведения ЕГЭ, заявил врио главы ведомства Анзор... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:28
2020-07-14T12:30
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200714/1574324331.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565220917_0:120:3074:1849_1400x0_80_0_0_189a98486bbd74b0d46d37fcb018c769.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество