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Рособрнадзор не получал жалоб на несоблюдение санитарных норм на ЕГЭ
Рособрнадзор не получает на горячую линию жалоб на несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в пунктах проведения ЕГЭ, заявил врио главы ведомства Анзор... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:30
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

Рособрнадзор не получал жалоб на несоблюдение санитарных норм на ЕГЭ

12:28 14.07.2020 (обновлено: 12:30 14.07.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВременно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
© РИА Новости / Нина Зотина
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рособрнадзор не получает на горячую линию жалоб на несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в пунктах проведения ЕГЭ, заявил врио главы ведомства Анзор Музаев.
"В целом, по поводу … санитарных мер на горячей линии жалоб не было", - заявил Музвев в ходе пресс-конференции.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Вчера, 12:22
В Минпросвещения рассказали о ходе ЕГЭ
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоОбщество
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