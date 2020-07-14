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Девятиклассник из Татарстана делает сыр и зарабатывает больше главбуха
Четырнадцатилетний Данияр Гумаров из села Куюки в Татарстане организовал собственное производство сыра и стал зарабатывать больше своей мамы, которая работает... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:16
полет нормальный. истории предпринимателей
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казань
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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полет нормальный. истории предпринимателей, республика татарстан (татарстан), казань, общество

Девятиклассник из Татарстана делает сыр и зарабатывает больше главбуха

12:16 14.07.2020
4540
© Фото из личного архива Данияра ГурамоваСыровар из Татарстана Данияр Гурамов
Сыровар из Татарстана Данияр Гурамов
© Фото из личного архива Данияра Гурамова
Сыровар из Татарстана Данияр Гурамов
СЕЛО КУЮКИ (Татарстан), 14 июл – РИА Новости, Светлана Самсонова. Четырнадцатилетний Данияр Гумаров из села Куюки в Татарстане организовал собственное производство сыра и стал зарабатывать больше своей мамы, которая работает главным бухгалтером. Несмотря на то, что ему пришлось закрыть сыроварню на время ограничений на фоне коронавируса и он потерял часть дохода, подросток планирует расширить цех и выпускать новые виды сыра.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Гумаров рассказал о том, как ему удается совмещать учебу в школе и работу на сыроварне, и почему он не боится кризиса.

Юный предприниматель

Данияр Гумаров в этом году перешел в девятый класс, живет в селе Куюки, которое расположено в 20 километрах от Казани. По словам молодого человека, он с самого детства мечтал заниматься своим бизнесом. Говорит, что не хочет работать на кого-то, хочет жить и трудиться в собственном ритме. Когда Данияр учился в седьмом классе узнал о проекте в Татарстане "Фабрика предпринимателей – дети". К тому времени они с мамой в домашних условиях начали делать сыр для себя.
"Нам не нравился сыр, который продавался в магазинах. А сыр все-таки полезный продукт, вот и решили делать собственный по рецептам наших бабушек и дедушек", - рассказывает мама Данияра Римма.
© Фото из личного архива Данияра ГурамоваДанияр Гурамов с мамой Риммой
Данияр Гурамов с мамой Риммой
© Фото из личного архива Данияра Гурамова
Данияр Гурамов с мамой Риммой
На "фабрике" нужно было подготовить проект собственного дела. Данияр предложил идею собственной сыроварни. Его проект оказался среди лучших, и в декабре 2018 года подросток получил поддержку главы республики Рустама Минниханова. При содействии главы Татарстана школьник нашел инвестора для своего бизнеса, который помог приобрести необходимое оборудование.
"Мы с мамой прошли обучение на других сыроварнях в Татарстане, я еще в интернете мастер-классы разные смотрел. И так мы перешли на профессиональное производство сыра. Сыроварню запустили в конце прошлого года", - говорит Данияр.
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15 видов сыра

Как только в конце прошлого года заработал цех, который, кстати, расположен в доме бабушки и дедушки Данияра в том же селе Куюки, Данияр стал искать заказчиков. Сначала это были знакомые, соседи, односельчане. Гумаров завел в Instagram страничку, которая так и называется "Сыроварня Данияра", где рассказывает о своих сырах и принимает заказы.
В месяц молодой человек производит около 30 килограммов сыра. Конечно, такой объем одному не осилить, Данияру помогает вся его семья.
"Мы делаем сыры мягкие, деликатесные, полутвердые, с плесенью. Из полутвердых - качокавалло, канестрато, качотта, из мягких вытяжных сыров - буратта, моцарелла, чечил. Всего более 15 видов. Сейчас покупателей много, не могу сосчитать. Есть из Казани, Набережных Челнов", - говорит Данияр.
© Фото из личного архива Данияра ГурамоваСыры Данияра Гурамова
Сыры Данияра Гурамова
© Фото из личного архива Данияра Гурамова
Сыры Данияра Гурамова
Для ведения бизнеса Данияру нужен был определенный статус. В прошлом году, как только ему исполнилось 14 лет и он получил паспорт, подросток стал самозанятым. По словам Гумарова, это позволяет участвовать в ярмарках и заниматься легальными продажами своей продукции.
Сыроварня проработала всего несколько месяцев до введения режима самоизоляции в марте из-за коронавируса. Производство было остановлено, но это не сильно огорчило Данияра. Как он признался, ему тоже нужна была передышка. Все-таки он еще учится в школе, и уроки занимают почти весь день, так что делать сыр приходиться почти ночью.
"Сыр приносит неплохую прибыль, больше, чем мамина зарплата. А она главный бухгалтер. Конечно, за время простоя мы потеряли часть дохода, но сильно по карману это не ударило. У меня же есть накопления, и еще я занимаюсь инвестициями", - говорит Данияр.
Как самозанятый он смог воспользоваться господдержкой в период пандемии, получил субсидию в размере уплаченного налога в 2019 году.
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План на развитие

Гумаров рассматривает самозанятость как первую ступень развития своего бизнеса, следующий шаг – оформление собственного ИП и расширение цеха.
"Сейчас мы строим на участке отдельный цех. Хотим больше делать твердых сыров, а для этого нужно отдельное помещение с определенным режимом для созревания", - говорит Данияр.
А еще он думает, как только производство станет больше, нанять сотрудников, вчетвером – он, мама, бабушка и дедушка – могут уже не справиться. К тому же впереди новый учебный год, а школу тоже нельзя забрасывать.
"Куда поступать я еще не решил. А вообще хочу быть или технологом, или учителем. Я пока думаю", - сказал Данияр.
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Полет нормальный. Истории предпринимателейРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
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