Девятиклассник из Татарстана делает сыр и зарабатывает больше главбуха

СЕЛО КУЮКИ (Татарстан), 14 июл – РИА Новости, Светлана Самсонова. Четырнадцатилетний Данияр Гумаров из села Куюки в Четырнадцатилетний Данияр Гумаров из села Куюки в Татарстане организовал собственное производство сыра и стал зарабатывать больше своей мамы, которая работает главным бухгалтером. Несмотря на то, что ему пришлось закрыть сыроварню на время ограничений на фоне коронавируса и он потерял часть дохода, подросток планирует расширить цех и выпускать новые виды сыра.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Гумаров рассказал о том, как ему удается совмещать учебу в школе и работу на сыроварне, и почему он не боится кризиса.

Юный предприниматель

Данияр Гумаров в этом году перешел в девятый класс, живет в селе Куюки, которое расположено в 20 километрах от Казани . По словам молодого человека, он с самого детства мечтал заниматься своим бизнесом. Говорит, что не хочет работать на кого-то, хочет жить и трудиться в собственном ритме. Когда Данияр учился в седьмом классе узнал о проекте в Татарстане "Фабрика предпринимателей – дети". К тому времени они с мамой в домашних условиях начали делать сыр для себя.

"Нам не нравился сыр, который продавался в магазинах. А сыр все-таки полезный продукт, вот и решили делать собственный по рецептам наших бабушек и дедушек", - рассказывает мама Данияра Римма.

© Фото из личного архива Данияра Гурамова Данияр Гурамов с мамой Риммой © Фото из личного архива Данияра Гурамова Данияр Гурамов с мамой Риммой

На "фабрике" нужно было подготовить проект собственного дела. Данияр предложил идею собственной сыроварни. Его проект оказался среди лучших, и в декабре 2018 года подросток получил поддержку главы республики Рустама Минниханова . При содействии главы Татарстана школьник нашел инвестора для своего бизнеса, который помог приобрести необходимое оборудование.

"Мы с мамой прошли обучение на других сыроварнях в Татарстане, я еще в интернете мастер-классы разные смотрел. И так мы перешли на профессиональное производство сыра. Сыроварню запустили в конце прошлого года", - говорит Данияр.

15 видов сыра

Как только в конце прошлого года заработал цех, который, кстати, расположен в доме бабушки и дедушки Данияра в том же селе Куюки, Данияр стал искать заказчиков. Сначала это были знакомые, соседи, односельчане. Гумаров завел в Instagram страничку, которая так и называется "Сыроварня Данияра", где рассказывает о своих сырах и принимает заказы.

В месяц молодой человек производит около 30 килограммов сыра. Конечно, такой объем одному не осилить, Данияру помогает вся его семья.

"Мы делаем сыры мягкие, деликатесные, полутвердые, с плесенью. Из полутвердых - качокавалло, канестрато, качотта, из мягких вытяжных сыров - буратта, моцарелла, чечил. Всего более 15 видов. Сейчас покупателей много, не могу сосчитать. Есть из Казани, Набережных Челнов", - говорит Данияр.

© Фото из личного архива Данияра Гурамова Сыры Данияра Гурамова © Фото из личного архива Данияра Гурамова Сыры Данияра Гурамова

Для ведения бизнеса Данияру нужен был определенный статус. В прошлом году, как только ему исполнилось 14 лет и он получил паспорт, подросток стал самозанятым. По словам Гумарова, это позволяет участвовать в ярмарках и заниматься легальными продажами своей продукции.

Сыроварня проработала всего несколько месяцев до введения режима самоизоляции в марте из-за коронавируса. Производство было остановлено, но это не сильно огорчило Данияра. Как он признался, ему тоже нужна была передышка. Все-таки он еще учится в школе, и уроки занимают почти весь день, так что делать сыр приходиться почти ночью.

"Сыр приносит неплохую прибыль, больше, чем мамина зарплата. А она главный бухгалтер. Конечно, за время простоя мы потеряли часть дохода, но сильно по карману это не ударило. У меня же есть накопления, и еще я занимаюсь инвестициями", - говорит Данияр.

Как самозанятый он смог воспользоваться господдержкой в период пандемии, получил субсидию в размере уплаченного налога в 2019 году.

План на развитие

Гумаров рассматривает самозанятость как первую ступень развития своего бизнеса, следующий шаг – оформление собственного ИП и расширение цеха.

"Сейчас мы строим на участке отдельный цех. Хотим больше делать твердых сыров, а для этого нужно отдельное помещение с определенным режимом для созревания", - говорит Данияр.

А еще он думает, как только производство станет больше, нанять сотрудников, вчетвером – он, мама, бабушка и дедушка – могут уже не справиться. К тому же впереди новый учебный год, а школу тоже нельзя забрасывать.