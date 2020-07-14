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Турчак заявил об опасности зарубежных продуктов для онлайн-обучения
Использование в учебном процессе онлайн зарубежных продуктов не соответствует информационной безопасности, заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:13
совет федерации рф
единая россия
андрей турчак
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, общество

Турчак заявил об опасности зарубежных продуктов для онлайн-обучения

12:13 14.07.2020
194
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПетербургский школьник во время онлайн-занятия
Петербургский школьник во время онлайн-занятия
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Петербургский школьник во время онлайн-занятия. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Использование в учебном процессе онлайн зарубежных продуктов не соответствует информационной безопасности, заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Сейчас в нашей стране для организации учебного процесса в режиме онлайн в основном используются зарубежные программные решения. И здесь остро встает проблема информационной безопасности", - заявил он на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.
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Как отметил Турчак, последние годы снижается доля закупаемых отечественных продуктов и сервисов в этой сфере, в связи с чем возникает необходимость дополнительных мер стимулирования производства отечественной электронной продукции и программного обеспечения. Конкретным шагом в этом направлении станет реализация плана по налоговому маневру, направленного на стимулирование развития отрасли IT, считает вице-спикер.
В целом, заявил Турчак, при масштабном и оперативном переводе занятий в онлайн-формат в связи с коронавирусом в системе образования в стране вскрылись серьезные проблемы.
"За время самоизоляции количество посещений школьниками образовательных интернет-ресурсов увеличилось в 20 раз. Электронные обучающие платформы для школ и ВУЗов в условиях повышенной нагрузки часто просто зависали, не хватало мощности серверов. Почти половина педагогов, 47 процентов, отмечали, что им нужна помощь, чтобы вести дистанционное обучение эффективно", - сказал сенатор.
Также, напомнил он, в настоящее время только четверть из 40 тысяч российских школ имеют информационную инфраструктуру, полностью готовую для проведения дистанционного образования. До сих пор еще остаются населенные пункты, где отсутствует доступ к интернету.
"Информационная инфраструктура большинства вузов также оказалась не готова к этому переводу учебного процесса в онлайн. Негативную роль сыграло несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов, которые используются в организации образовательной деятельности, дефицит достаточно большого количества онлайн-курсов", - заявил Турчак.
Он указал на необходимость определения стандартов для разработки онлайн-курсов и запуска отдельной программы стимулирования их создания при вовлечении максимально широкого количества представителей научных и образовательных организаций.
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Совет Федерации РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакОбщество
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