https://ria.ru/20200714/1574323718.html
Матвиенко пригласила председателя Сената Франции Ларше посетить Россию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила председателя Сената Франции Жерара Ларше посетить Россию. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:12
2020-07-14T12:12
жерар ларше
валентина матвиенко
совет федерации рф
франция
в мире
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франция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жерар ларше, валентина матвиенко, совет федерации рф, франция, в мире
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
пригласила председателя Сената Франции Жерара Ларше
посетить Россию.
"Пользуясь случаем, хотела бы еще раз подтвердить приглашение посетить Россию с визитом", - говорится в телеграмме, направленной Матвиенко Ларше по случаю Дня взятия Бастилии.
Спикер СФ отметила, что за долгие годы сотрудничества между Россией и Францией сложились тесные связи, основанные на дружбе, духовной близости и переплетении культур народов двух стран.
"Отношения наших государств активно развиваются в различных областях как в двустороннем, так и многостороннем форматах. С удовлетворением отмечаю, что диалог российских и французских законодателей имеет интенсивный и содержательный характер. Во многом благодаря вашему личному вкладу парламентское взаимодействие вышло на новый уровень партнерства", - говорится в телеграмме.
По словам Матвиенко, очередной доклад российских и французских парламентариев "Россия - Франция: за повестку дня, основанную на доверии" стал наглядным примером взаимного настроя на поступательное развитие парламентского диалога, искреннего стремления совместными усилиями найти решение самых сложных и актуальных проблем, стоящих перед двумя странами.
"Уверена, что последовательное выполнение достигнутых договоренностей придаст импульс многогранному российско-французскому сотрудничеству, будет способствовать успешной реализации масштабных проектов, включая проведение перекрестного года российско-французского регионального сотрудничества", - отметила спикер.