Матвиенко пригласила председателя Сената Франции Ларше посетить Россию

"Пользуясь случаем, хотела бы еще раз подтвердить приглашение посетить Россию с визитом", - говорится в телеграмме, направленной Матвиенко Ларше по случаю Дня взятия Бастилии.

Спикер СФ отметила, что за долгие годы сотрудничества между Россией и Францией сложились тесные связи, основанные на дружбе, духовной близости и переплетении культур народов двух стран.

"Отношения наших государств активно развиваются в различных областях как в двустороннем, так и многостороннем форматах. С удовлетворением отмечаю, что диалог российских и французских законодателей имеет интенсивный и содержательный характер. Во многом благодаря вашему личному вкладу парламентское взаимодействие вышло на новый уровень партнерства", - говорится в телеграмме.

По словам Матвиенко, очередной доклад российских и французских парламентариев "Россия - Франция: за повестку дня, основанную на доверии" стал наглядным примером взаимного настроя на поступательное развитие парламентского диалога, искреннего стремления совместными усилиями найти решение самых сложных и актуальных проблем, стоящих перед двумя странами.