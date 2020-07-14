Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574323718.html
Матвиенко пригласила председателя Сената Франции Ларше посетить Россию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила председателя Сената Франции Жерара Ларше посетить Россию. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:12
жерар ларше
валентина матвиенко
совет федерации рф
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_0:0:3146:1770_1400x0_80_0_0_2b3e43a4a4faa4b5a95a92b6bdd1d7da.jpg
https://ria.ru/20200623/1573387034.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_0:0:3146:1770_1400x0_80_0_0_2b3e43a4a4faa4b5a95a92b6bdd1d7da.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_2fd6366657d9da4fa7c02f19975c5711.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_458:0:2506:2048_1400x0_80_0_0_a137c8c0c9319f82b8a0be6384f82361.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жерар ларше, валентина матвиенко, совет федерации рф, франция, в мире

Матвиенко пригласила председателя Сената Франции Ларше посетить Россию

12:12 14.07.2020
188
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила председателя Сената Франции Жерара Ларше посетить Россию.
"Пользуясь случаем, хотела бы еще раз подтвердить приглашение посетить Россию с визитом", - говорится в телеграмме, направленной Матвиенко Ларше по случаю Дня взятия Бастилии.
Спикер СФ отметила, что за долгие годы сотрудничества между Россией и Францией сложились тесные связи, основанные на дружбе, духовной близости и переплетении культур народов двух стран.
"Отношения наших государств активно развиваются в различных областях как в двустороннем, так и многостороннем форматах. С удовлетворением отмечаю, что диалог российских и французских законодателей имеет интенсивный и содержательный характер. Во многом благодаря вашему личному вкладу парламентское взаимодействие вышло на новый уровень партнерства", - говорится в телеграмме.
По словам Матвиенко, очередной доклад российских и французских парламентариев "Россия - Франция: за повестку дня, основанную на доверии" стал наглядным примером взаимного настроя на поступательное развитие парламентского диалога, искреннего стремления совместными усилиями найти решение самых сложных и актуальных проблем, стоящих перед двумя странами.
"Уверена, что последовательное выполнение достигнутых договоренностей придаст импульс многогранному российско-французскому сотрудничеству, будет способствовать успешной реализации масштабных проектов, включая проведение перекрестного года российско-французского регионального сотрудничества", - отметила спикер.
Встреча председателя Совета Федерации В. Матвиенко с председателем Сената Франции Ж. Ларше
23 июня, 18:58
Глава Сената Франции предложил России выступить с евразийской инициативой
311000
Обсудить 0
Жерар ЛаршеВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФФранцияВ мире
Рекомендуем
Петербургский школьник во время онлайн-занятия
Турчак заявил об опасности зарубежных продуктов для онлайн-обучения
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме поделились планами работы над проектами по реализации поправок
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о повестке визита нового премьера Белоруссии в Россию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин отметил важность интеграции между Россией и Белоруссией
Отдыхающие в Сочи
Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для летнего отдыха
Калининград
В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 44
Надеждинский металлургический завод
"Норникель" объяснил окрашивание воды, разлившейся на Надеждинском заводе
Александр Хинштейн
Депутат заявил о важности перехода к цифровым технологиям в образовании
Военнослужащие афганской национальной армии
В Афганистане при взрыве погибли пять человек
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак заявил о выполнении обязательств по поставкам нефти в Белоруссию
Рубль и Юань
Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
Дверь зала судебных заседаний
Ростовский суд арестовал первого из пяти предполагаемых членов ячейки ИГ*
Заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Курманбаев Бакыт Жанузакович
Заместитель министра обороны Казахстана умер от коронавируса
Сотрудники полиции в Греции
Мечеть в Греции забросали камнями
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
В ОДКБ призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня на границе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Лента новостейМолния