Ростовский суд арестовал первого из пяти предполагаемых членов ячейки ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростовской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину Таджикистана, подозреваемому в обороте оружия, сообщил РИА Новости представитель суда.
Как уточнил РИА Новости источник, речь идет о первом из пятерых членов ячейки "Исламского государства"*, о задержании которых в Ростовской области накануне сообщала ФСБ.
"Гражданину Таджикистана, подозреваемому в совершении преступления по части 1 статьи 222 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа", - сказал представитель суда.
Источник в правоохранительных органах добавил, что в отношении еще четверых подозреваемых мера пресечения будет избираться в ближайшее время.
Как сообщила ФСБ в понедельник, члены ячейки готовили нападения на сотрудников полиции и планировали теракты в медицинских и учебных заведениях. При попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области тот открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам спецназа ФСБ и подорвал самодельное взрывное устройство и погиб. В Ростове-на-Дону были задержаны остальные пять членов группы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.