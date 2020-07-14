Ростовский суд арестовал первого из пяти предполагаемых членов ячейки ИГ*

"Гражданину Таджикистана, подозреваемому в совершении преступления по части 1 статьи 222 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа", - сказал представитель суда.

Источник в правоохранительных органах добавил, что в отношении еще четверых подозреваемых мера пресечения будет избираться в ближайшее время.