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Ростовский суд арестовал первого из пяти предполагаемых членов ячейки ИГ*
Суд в Ростовской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину Таджикистана, подозреваемому в обороте оружия, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:08
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
таджикистан
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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ростовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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60
исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), таджикистан, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

Ростовский суд арестовал первого из пяти предполагаемых членов ячейки ИГ*

12:08 14.07.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростовской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину Таджикистана, подозреваемому в обороте оружия, сообщил РИА Новости представитель суда.
Как уточнил РИА Новости источник, речь идет о первом из пятерых членов ячейки "Исламского государства"*, о задержании которых в Ростовской области накануне сообщала ФСБ.
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13 июля, 13:37
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"Гражданину Таджикистана, подозреваемому в совершении преступления по части 1 статьи 222 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа", - сказал представитель суда.
Источник в правоохранительных органах добавил, что в отношении еще четверых подозреваемых мера пресечения будет избираться в ближайшее время.
Как сообщила ФСБ в понедельник, члены ячейки готовили нападения на сотрудников полиции и планировали теракты в медицинских и учебных заведениях. При попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области тот открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам спецназа ФСБ и подорвал самодельное взрывное устройство и погиб. В Ростове-на-Дону были задержаны остальные пять членов группы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Сотрудник ФСБ
9 июля, 14:20
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