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Распространение нового коронавируса
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В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 44
Молодой человек 23 лет, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининграде, это 44-й летальный случай среди пациентов с COVID-19 в регионе, сообщили... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:10
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353
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В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 44

12:10 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 июл - РИА Новости. Молодой человек 23 лет, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининграде, это 44-й летальный случай среди пациентов с COVID-19 в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено девять случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 44. Умер молодой человек 23 лет с тяжёлой пневмонией на фоне заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем", - рассказали в штабе.
По данным оперштаба, семь заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью, у четверых из них диагностировали пневмонию, у одного пациента болезнь протекает в тяжелой форме. Среди подтверждённых случаев два выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту на работе.
Всего на 14 июля на COVID-19 в Калининградской области обследованы 103,8 тысячи человек, выявлено 2636 случаев заражения, 1821 человек выздоровел (12 за последние сутки), скончались 44. Остаются под медицинским наблюдением 267 человек, в том числе 17 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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