В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 44

По данным оперштаба, семь заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью, у четверых из них диагностировали пневмонию, у одного пациента болезнь протекает в тяжелой форме. Среди подтверждённых случаев два выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту на работе.