Заместитель министра обороны Казахстана умер от коронавируса

АЛМА-АТА, 14 июл — РИА Новости. Заместитель министра обороны Заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Бакыт Курманбаев скончался на 50-м году жизни, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Там уточнили, что причиной смерти Курманбаева стал COVID-19.

Курманбаев в 1993 году окончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби. В 2005 году получил образование в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск Российской Федерации , а в 2008 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

В разные годы он занимал руководящие должности в Министерстве обороны, а также руководил отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Казахстана.

В апреле 2019 года генерал-майор Курманбаев был назначен заместителем министра обороны, курировал вопросы материально-технического обеспечения, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом, вооружения и военной техники, а также тылового и медицинского обеспечения.

По данным Минобороны, он внес значительный вклад в ликвидацию последствий взрыва арсенала в городе Арысь, с первых дней борьбы с пандемией коронавируса активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространению инфекции.