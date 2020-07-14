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Заместитель министра обороны Казахстана умер от коронавируса
Заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Бакыт Курманбаев скончался на 50-м году жизни, сообщила пресс-служба оборонного ведомства. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:09
2020-07-14T15:07
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, россия, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 14 июл — РИА Новости.
Заместитель министра обороны Казахстана
генерал-майор Бакыт Курманбаев скончался на 50-м году жизни, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Там уточнили, что причиной смерти Курманбаева стал COVID-19.
Курманбаев в 1993 году окончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби. В 2005 году получил образование в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск Российской Федерации
, а в 2008 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
В разные годы он занимал руководящие должности в Министерстве обороны, а также руководил отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Казахстана.
В апреле 2019 года генерал-майор Курманбаев был назначен заместителем министра обороны, курировал вопросы материально-технического обеспечения, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом, вооружения и военной техники, а также тылового и медицинского обеспечения.
По данным Минобороны, он внес значительный вклад в ликвидацию последствий взрыва арсенала в городе Арысь, с первых дней борьбы с пандемией коронавируса активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространению инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.