Более 1,8 тысячи граждан Киргизии улетели из России вывозными рейсами

"В соответствии с поручением Президента КР Сооронбая Жээнбекова о возвращении граждан Кыргызстана на Родину, в период с 6 по 12 июля 2020 года из России было организовано восемь чартерных авиарейсов с 1813 пассажирами", - говорится в сообщении посольства.
В частности, было организовано три авиарейса из Москвы в Бишкек и Ош, два рейса из Новосибирска в Бишкек и Ош, два рейса из Екатеринбурга в Бишкек и Ош и один рейс из Санкт- Петербурга в Ош.
"Таким образом, в целом с момента приостановления авиасообщения с 20 марта по 13 июля 2020 года из России в Кыргызстан возвратилось 16 581 граждан из 21 региона России. Было осуществлено в Кыргызстан 66 авиарейсов и организован выезд граждан на 52 автобусах транзитом через территорию Казахстана", - сообщили в дипведомстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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