Более 1,8 тысячи граждан Киргизии улетели из России вывозными рейсами

"Таким образом, в целом с момента приостановления авиасообщения с 20 марта по 13 июля 2020 года из России в Кыргызстан возвратилось 16 581 граждан из 21 региона России. Было осуществлено в Кыргызстан 66 авиарейсов и организован выезд граждан на 52 автобусах транзитом через территорию Казахстана", - сообщили в дипведомстве.