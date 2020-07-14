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Более 1,8 тысячи граждан Киргизии улетели из России вывозными рейсами
Более 1,8 тысячи граждан Киргизии улетели на родину из России восемью чартерными рейсами с 6 по 12 июля, говорится в сообщении посольства Киргизии в Москве. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Более 1,8 тысячи граждан Киргизии улетели из России вывозными рейсами

11:50 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 1,8 тысячи граждан Киргизии улетели на родину из России восемью чартерными рейсами с 6 по 12 июля, говорится в сообщении посольства Киргизии в Москве.
"В соответствии с поручением Президента КР Сооронбая Жээнбекова о возвращении граждан Кыргызстана на Родину, в период с 6 по 12 июля 2020 года из России было организовано восемь чартерных авиарейсов с 1813 пассажирами", - говорится в сообщении посольства.
Пассажирский самолет в небе над Москвой
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Посольство России сообщило дату вывозного рейса из Танзании
В частности, было организовано три авиарейса из Москвы в Бишкек и Ош, два рейса из Новосибирска в Бишкек и Ош, два рейса из Екатеринбурга в Бишкек и Ош и один рейс из Санкт- Петербурга в Ош.
"Таким образом, в целом с момента приостановления авиасообщения с 20 марта по 13 июля 2020 года из России в Кыргызстан возвратилось 16 581 граждан из 21 региона России. Было осуществлено в Кыргызстан 66 авиарейсов и организован выезд граждан на 52 автобусах транзитом через территорию Казахстана", - сообщили в дипведомстве.
Пассажирский самолет в небе
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сооронбай ЖээнбековКоронавирусыОшМоскваНовосибирскОбщество
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