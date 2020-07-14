В Москве накрыли подпольное производство препаратов для омоложения кожи

Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московская полиция накрыла подпольное производство препаратов для инъекций гиалуроновой кислоты, уголовное дело возбуждено против пятерых человек, сообщила официальный представитель МВД России Московская полиция накрыла подпольное производство препаратов для инъекций гиалуроновой кислоты, уголовное дело возбуждено против пятерых человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали лекарства под брендом иностранной компании. На собственном производстве, расположенном на территории Москвы , они кустарным способом изготавливали различные виды лекарственных средств, содержащих гиалуроновую кислоту, для подкожных инъекций", - сказала Волк.

Представитель МВД добавила, что незаконной деятельностью занимались пятеро москвичей c медобразованием. Они продавали продукцию через оптовую компанию.

Во время обыска в домах и на подпольном производстве были изъяты ингредиенты для создания лекарств и документы с информацией о каналах сбыта. Масштаб деятельности "предпринимателей" МВД не приводит.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств" - ред.)", — добавила Волк. Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы до 5 лет.

Четырем подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, пятый находится под домашним арестом.