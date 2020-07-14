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В Москве накрыли подпольное производство препаратов для омоложения кожи
Московская полиция накрыла подпольное производство препаратов для инъекций гиалуроновой кислоты, уголовное дело возбуждено против пятерых человек, сообщила... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:17
ирина волк
москва
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ирина волк, москва, происшествия

В Москве накрыли подпольное производство препаратов для омоложения кожи

11:17 14.07.2020
2471
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московская полиция накрыла подпольное производство препаратов для инъекций гиалуроновой кислоты, уголовное дело возбуждено против пятерых человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали лекарства под брендом иностранной компании. На собственном производстве, расположенном на территории Москвы, они кустарным способом изготавливали различные виды лекарственных средств, содержащих гиалуроновую кислоту, для подкожных инъекций", - сказала Волк.
Представитель МВД добавила, что незаконной деятельностью занимались пятеро москвичей c медобразованием. Они продавали продукцию через оптовую компанию.
Во время обыска в домах и на подпольном производстве были изъяты ингредиенты для создания лекарств и документы с информацией о каналах сбыта. Масштаб деятельности "предпринимателей" МВД не приводит.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств" - ред.)", — добавила Волк. Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы до 5 лет.
Четырем подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, пятый находится под домашним арестом.
Инъекции гиалуроновой кислоты используются в косметологии – для омоложения кожи лица, например.
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Ирина ВолкМоскваПроисшествия
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