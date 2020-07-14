https://ria.ru/20200714/1574318628.html
В Москве накрыли подпольное производство препаратов для омоложения кожи
Московская полиция накрыла подпольное производство препаратов для инъекций гиалуроновой кислоты, уголовное дело возбуждено против пятерых человек, сообщила... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:17
2020-07-14T11:17
ирина волк
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ирина волк, москва, происшествия
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Московская полиция накрыла подпольное производство препаратов для инъекций гиалуроновой кислоты, уголовное дело возбуждено против пятерых человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
"Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали лекарства под брендом иностранной компании. На собственном производстве, расположенном на территории Москвы
, они кустарным способом изготавливали различные виды лекарственных средств, содержащих гиалуроновую кислоту, для подкожных инъекций", - сказала Волк.
Представитель МВД добавила, что незаконной деятельностью занимались пятеро москвичей c медобразованием. Они продавали продукцию через оптовую компанию.
Во время обыска в домах и на подпольном производстве были изъяты ингредиенты для создания лекарств и документы с информацией о каналах сбыта. Масштаб деятельности "предпринимателей" МВД не приводит.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств" - ред.)", — добавила Волк. Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы до 5 лет.
Четырем подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, пятый находится под домашним арестом.
Инъекции гиалуроновой кислоты используются в косметологии – для омоложения кожи лица, например.