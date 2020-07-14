Резидент ТОР: Ярославская область создала комфортные условия для бизнеса

"В прошлом году мы искали в аренду площадку для установки печи закалки, которой раньше не было в Ярославской области. Там нужен был один мегаватт энергии, а это очень много, я вышел на департамент инвестиций правительства области. Там меня вывели на созданную правительством региона Корпорацию развития Ярославской области. Они вникали в мою тему, изучали, направили, без них я бы в какой-то момент плюнул и развернулся", - сказал Остриков.