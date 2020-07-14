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Ярославская область
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Резидент ТОР: Ярославская область создала комфортные условия для бизнеса
Правительство Ярославской области создало комфортные условия для работы бизнеса и дает толчок к постоянному росту и расширению рынка, считает Олег Остриков,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:57
ярославская область
дмитрий миронов
агентство стратегических инициатив (аси)
ростов
ярославская область
ярославль
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353
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дмитрий миронов, агентство стратегических инициатив (аси), ростов, ярославская область, ярославль, экономика

Резидент ТОР: Ярославская область создала комфортные условия для бизнеса

10:57 14.07.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВид набережной Ярославля
Вид набережной Ярославля
© РИА Новости / Мария Ващук
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Вид набережной Ярославля. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июл – РИА новости. Правительство Ярославской области создало комфортные условия для работы бизнеса и дает толчок к постоянному росту и расширению рынка, считает Олег Остриков, директор предприятия по производству закаленного стекла, которое в прошлом году стало резидентом созданной в регионе ТОСЭР Ростов.
Ранее сообщалось, что Ярославская область вошла в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ). Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что это стало возможным благодаря планомерной работе в рамках региональной стратегии социально-экономического развития "10 точек роста".
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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По мнению Острикова, идеи губернатора о поддержке малого и среднего бизнеса сработали. Он пояснил, что его предприятие много лет работает на рынке стекла. Став резидентом территории опережающего социального развития (ТОСЭР) в Ростове, он смог найти площадку для расширения своего производства без излишних бюрократических процедур.
"В прошлом году мы искали в аренду площадку для установки печи закалки, которой раньше не было в Ярославской области. Там нужен был один мегаватт энергии, а это очень много, я вышел на департамент инвестиций правительства области. Там меня вывели на созданную правительством региона Корпорацию развития Ярославской области. Они вникали в мою тему, изучали, направили, без них я бы в какой-то момент плюнул и развернулся", - сказал Остриков.
По его словам, сейчас на площадке уже установлено все оборудование. Новая печь закалки делает из простого стекла закаленное, которое считается безопасным, поскольку при падении оно рассыпается в мелкую крошку. Идет процесс набора сотрудников.
"Теперь хочу на экспорт выйти, у меня стоит такая цель – поставлять на запад свою продукцию – закаленное стекло, душевые, полочки… Правительство Ярославской области нас в этом плане очень поддерживает, проводит много обучений, очень заточены на тему экспорта", - рассказал Остриков.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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Ярославская областьДмитрий МироновАгентство стратегических инициатив (АСИ)РостовЯрославская областьЯрославльЭкономика
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