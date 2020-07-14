На Амурском ГПЗ заявили об урегулировании финансовых разногласий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл - РИА Новости. Финансовые разногласия между турецкой компанией-подрядчиком и строителями из Узбекистана на Амурском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) урегулированы, в ближайшие часы сотрудники "должны полноценно вернуться к работам" на площадке, сообщили журналистам в объединенном пресс-центре АГПЗ.
Видео с кадрами погрома опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридору офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. Прокуратура предварительно установила, что работники требовали увеличить заработную плату. По данным СК РФ по Амурской области, конфликт возник из-за возмещения оплаты трудового патента. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Массовые беспорядки".
"Урегулированы финансовые разногласия между группой сотрудников Renaissance Heavy Industries и ее руководством, ставшие причиной выступлений рабочих на Амурском газоперерабатывающем заводе. Планируется полноценное возвращение подрядной организации к работам на строительной площадке в течение ближайших часов. Основные строительные работы осуществляются в штатном режиме", - сообщили пресс-центре завода.
Отмечается, что переговоры проходили с участием губернатора Приамурья Василия Орлова, представителей правительства региона и правоохранителей.
"В ходе предварительного расследования... информация о задержках зарплат рабочему персоналу Renaissance Heavy Industries в течение нескольких месяцев не подтвердилась. Сотрудники своевременно получают заработную плату в полном объеме в соответствии с трудовыми договорами... Возврат суммы патентов сотрудникам произойдет по плану 15 июля... рассматривается вопрос дополнительной оплаты для строительного персонала, который находится длительное время на вахте",- добавляет пресс-центр.