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На Амурском ГПЗ заявили об урегулировании финансовых разногласий
Финансовые разногласия между турецкой компанией-подрядчиком и строителями из Узбекистана на Амурском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) урегулированы, в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:47
василий орлов
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
узбекистан
общество
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РИА Новости
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353
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василий орлов, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, узбекистан, общество

На Амурском ГПЗ заявили об урегулировании финансовых разногласий

10:47 14.07.2020
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© Фото : "Газпром"Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
© Фото : "Газпром"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл - РИА Новости. Финансовые разногласия между турецкой компанией-подрядчиком и строителями из Узбекистана на Амурском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) урегулированы, в ближайшие часы сотрудники "должны полноценно вернуться к работам" на площадке, сообщили журналистам в объединенном пресс-центре АГПЗ.
Видео с кадрами погрома опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридору офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. Прокуратура предварительно установила, что работники требовали увеличить заработную плату. По данным СК РФ по Амурской области, конфликт возник из-за возмещения оплаты трудового патента. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Массовые беспорядки".
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"Урегулированы финансовые разногласия между группой сотрудников Renaissance Heavy Industries и ее руководством, ставшие причиной выступлений рабочих на Амурском газоперерабатывающем заводе. Планируется полноценное возвращение подрядной организации к работам на строительной площадке в течение ближайших часов. Основные строительные работы осуществляются в штатном режиме", - сообщили пресс-центре завода.
Отмечается, что переговоры проходили с участием губернатора Приамурья Василия Орлова, представителей правительства региона и правоохранителей.
"В ходе предварительного расследования... информация о задержках зарплат рабочему персоналу Renaissance Heavy Industries в течение нескольких месяцев не подтвердилась. Сотрудники своевременно получают заработную плату в полном объеме в соответствии с трудовыми договорами... Возврат суммы патентов сотрудникам произойдет по плану 15 июля... рассматривается вопрос дополнительной оплаты для строительного персонала, который находится длительное время на вахте",- добавляет пресс-центр.
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
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Василий ОрловСледственный комитет России (СК РФ)Амурская областьУзбекистанОбщество
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