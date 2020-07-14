На Амурском ГПЗ заявили об урегулировании финансовых разногласий

"Урегулированы финансовые разногласия между группой сотрудников Renaissance Heavy Industries и ее руководством, ставшие причиной выступлений рабочих на Амурском газоперерабатывающем заводе. Планируется полноценное возвращение подрядной организации к работам на строительной площадке в течение ближайших часов. Основные строительные работы осуществляются в штатном режиме", - сообщили пресс-центре завода.

"В ходе предварительного расследования... информация о задержках зарплат рабочему персоналу Renaissance Heavy Industries в течение нескольких месяцев не подтвердилась. Сотрудники своевременно получают заработную плату в полном объеме в соответствии с трудовыми договорами... Возврат суммы патентов сотрудникам произойдет по плану 15 июля... рассматривается вопрос дополнительной оплаты для строительного персонала, который находится длительное время на вахте",- добавляет пресс-центр.