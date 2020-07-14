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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574316012.html
В России за сутки умерли 175 пациентов с коронавирусом
За сутки в России скончались 175 человек с COVID-19, за все время — 11 614, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, свердловская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 175 пациентов с коронавирусом

10:37 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. За сутки в России скончались 175 человек с COVID-19, за все время — 11 614, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 175 летальных случаев... За весь период по России умерло 11 614 человек", - говорится в сообщении.
Медик выходит из машины скорой помощи
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В частности, 37 человек за сутки скончались в Москве, 31 - в Санкт-Петербурге, девять - в Свердловской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСвердловская областьСанкт-ПетербургОбщество
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