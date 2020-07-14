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Распространение нового коронавируса
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Во Владимирской области выявили 44 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 44, общее количество заболевших превысило 5 тысяч,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:20
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область, ковровский район, александровский район, юрьев-польский, общество

Во Владимирской области выявили 44 новых случая заражения коронавирусом

10:19 14.07.2020 (обновлено: 10:20 14.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 44, общее количество заболевших превысило 5 тысяч, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 14 июля 2020 года лабораторно подтверждено 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5006 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Медицинские работники
13 июля, 10:52Распространение нового коронавируса
Во Владимирской области за сутки выявили 45 заболевших COVID-19
Во Владимире с начала пандемии выявлено 874 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 746, в Петушинском районе - 598, в Муроме - 431, в Александровском районе - 392, в Ковровском районе - 369, Собинском - 295, Вязниковском - 258, Юрьев-Польском - 222.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 3820 пациентов, умер 91.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимирская областьКовровский районАлександровский районЮрьев-ПольскийОбщество
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