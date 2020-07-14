Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574314121.html
Работодатели рассказали, что ценят в молодых сотрудниках
Работодатели в РФ больше всего ценят в молодых сотрудниках ответственность, на собеседовании чаще обращают внимание на выполнение тестового задания, опыт работы РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:08
навигатор абитуриента
сбербанк россии
федеральная пассажирская компания
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150125/77/1501257717_0:0:6000:3376_1400x0_80_0_0_df20d5e22dec88b94152adebdfe1ef82.jpg
https://ria.ru/20200622/1573291036.html
https://na.ria.ru/20200615/1572621873.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150125/77/1501257717_0:0:6000:3376_1400x0_80_0_0_df20d5e22dec88b94152adebdfe1ef82.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150125/77/1501257717_667:0:6000:4000_1400x0_80_0_0_364bc34684b37cf3f6bb8c7e17397c54.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150125/77/1501257717_2000:0:6000:4000_1400x0_80_0_0_65b1b6531ede513f0bff434da06c7898.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, сбербанк россии, федеральная пассажирская компания, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество

Работодатели рассказали, что ценят в молодых сотрудниках

10:07 14.07.2020 (обновлено: 10:08 14.07.2020)
2588
© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу
© Fotolia / Nichizhenova Elena
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работодатели в РФ больше всего ценят в молодых сотрудниках ответственность, на собеседовании чаще обращают внимание на выполнение тестового задания, опыт работы и вуз, а реже - на оценки во время учебы, следует из исследования автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".
По данным исследования, работодатели при приеме на работу на стартовые позиции чаще всего обращают внимание на выполнение тестового задания (56,9%), имеющийся опыт работы (44,1%), вуз (38,2%), а также успехи в профессиональных конкурсах и олимпиадах (36,3%). Оценки во время учебы – среди наименее важных факторов (18,6%).
Сотрудники в офисе
22 июня, 12:04
Во ВНИИ труда рассказали о навыках, которые интересуют работодателя
По мнению работодателей, наиболее конкурентоспособными молодых сотрудников делают информационные компетенции (66,7%), умение работать в команде (61,8%), а также умение решать проблемы и способность к профессиональному росту (по 59,8%). 35,3% респондентов отметили важность клиентоориентированности молодых специалистов.
Самым важным качеством сотрудников работодатели назвали ответственность (74,5%), далее идут коммуникабельность (44,1%), исполнительность (43,1%), целеустремленность (40,2%), активная жизненная позиция (36,3%).
Порядка половины участников (49%) исследования также сообщили, что в целом удовлетворены качеством подготовки выпускников российских вузов, оценив его на "тройку". 36,3% респондентов поставили подготовку выпускников "четверку", 10,8% - "двойку". На "пятерку" его оценили - 2% работодателей, столько же - на "единицу".
По мнению более половины (52,9%) работодателей, оптимальный график работы на стартовых позициях – полный день. Меньшее число респондентов предпочли бы, чтобы молодые специалисты работали удаленно или как удобно работнику (по 23,5%).
Большинство опрошенных (47,6%) считают одинаково важными как soft skills (умение общаться, принимать решения, быть в команде), так и hard skills (профессиональные знания, получаемые при обучении или выполнении рабочих задач). Приоритетную важность soft skills отмечают 41,7% работодателей. 10,7% респондентов считают более весомыми hard skills.
Исследование проводилось методом анкетирования с 15 мая по 9 июля 2020 года с целью выяснить, какие навыки, компетенции и личные качества важно развивать выпускникам, чтобы быть конкуретноспособными на рынке труда. В нем приняли участие 107 представителей (руководители и HR-специалисты) российских компаний, среди которых Росатом, , Сбербанк Страхование, Почта России, МТС, Федеральная пассажирская компания (ФПК), ГК "ЭФКО" и другие.
С места в карьеру. Вузы, которые ценят работодатели
15 июня, 09:00
С места в карьеру. Вузы, которые ценят работодатели
783001
Обсудить 0
Навигатор абитуриентаСбербанк РоссииФедеральная пассажирская компанияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
Рекомендуем
Подкаст Это надолго: роль отца в жизни ребёнка
Подкаст "Это надолго": роль отца в жизни ребёнка
Самолет в небе над международным аэропортом Шереметьево
Мишустин рассказал, как будут принимать решения по международным рейсам
Растение
Новое экологически безопасное и эффективное удобрение создали в России
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Пульт дистанционного управления
"Ведомости": пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Ташкент контролирует ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ
Сотрудник офиса
Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"
Врач в запотевших защитных очках
В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на церемонии вручения Государственных премий 2017 года. 12 июня 2018
Путин встретится с главой НМИЦ эндокринологии Минздрава Дедовым
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Депутата Заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
Производство антисептических средств
В США расширили список потенциально смертельно опасных антисептиков
Спящая девушка
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Ливия
Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
04:31США приравняли паспорта Гонконга к китайским
04:29Глава НАСА надеется на поддержку Россией лунной программы США
Лента новостейМолния