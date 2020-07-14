Работодатели рассказали, что ценят в молодых сотрудниках

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работодатели в РФ больше всего ценят в молодых сотрудниках ответственность, на собеседовании чаще обращают внимание на выполнение тестового задания, опыт работы и вуз, а реже - на оценки во время учебы, следует из исследования автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

По данным исследования, работодатели при приеме на работу на стартовые позиции чаще всего обращают внимание на выполнение тестового задания (56,9%), имеющийся опыт работы (44,1%), вуз (38,2%), а также успехи в профессиональных конкурсах и олимпиадах (36,3%). Оценки во время учебы – среди наименее важных факторов (18,6%).

По мнению работодателей, наиболее конкурентоспособными молодых сотрудников делают информационные компетенции (66,7%), умение работать в команде (61,8%), а также умение решать проблемы и способность к профессиональному росту (по 59,8%). 35,3% респондентов отметили важность клиентоориентированности молодых специалистов.

Самым важным качеством сотрудников работодатели назвали ответственность (74,5%), далее идут коммуникабельность (44,1%), исполнительность (43,1%), целеустремленность (40,2%), активная жизненная позиция (36,3%).

Порядка половины участников (49%) исследования также сообщили, что в целом удовлетворены качеством подготовки выпускников российских вузов, оценив его на "тройку". 36,3% респондентов поставили подготовку выпускников "четверку", 10,8% - "двойку". На "пятерку" его оценили - 2% работодателей, столько же - на "единицу".

По мнению более половины (52,9%) работодателей, оптимальный график работы на стартовых позициях – полный день. Меньшее число респондентов предпочли бы, чтобы молодые специалисты работали удаленно или как удобно работнику (по 23,5%).

Большинство опрошенных (47,6%) считают одинаково важными как soft skills (умение общаться, принимать решения, быть в команде), так и hard skills (профессиональные знания, получаемые при обучении или выполнении рабочих задач). Приоритетную важность soft skills отмечают 41,7% работодателей. 10,7% респондентов считают более весомыми hard skills.